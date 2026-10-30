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«Κάπως υπερβολική η διαμάχη με την Κίνα για τον Εμπαπέ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Υποστήριξη του προέδρου της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έκανε ένα αστείο, λέγοντας πως ένα από τα memes που του αρέσει να βλέπει τον εαυτό του, είναι εκείνο που μοιάζει με «Κινέζο δικτάτορα». Ωστόσο αυτός στον οποίο αναφερόταν, ήταν ο ηγέτης της Κίνας, Μαο Τσε Τουνγκ, και ο λαός της στο άκουσμα αυτού του «αστείου», το πήρε πολύ σοβαρά.

Ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός της Κίνας CCTV, διέκοψε κάθε μετάδοση της La Liga και πολλές εταιρίες από τη χώρα της Ασίας σταμάτησαν επίσης τη συνεργασία με τον σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Εμπαπέ προφανώς δεν είχε φανταστεί ότι ξεστόμισε μία... βόμβα και έσπευσε να ζητήσει δημοσιώς συγγνώμη, ενώ ακόμα και ο πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας, Χαβιέ Τέμπας, απολογήθηκε.

Η συγγνώμη αυτή δεν ήταν αρκετή για τους Κινέζους, καθώς σύμφωνα με τη «Marca», αυτή άργησε να έρθει και πλέον το βάρος πέφτει στη Ρεάλ.

Υπάρχει βέβαια και η άποψη πως όλο αυτό που συμβαίνει είναι υπερβολικό και αυτό ακριβώς υποστήριξε και ο πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FFF), Φιλίπ Ντιαλό, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη στη γαλλική εφημερίδα Ouest-France.

«Έχω παρακολουθήσει αυτή τη διαμάχη, η οποία είναι αναμφίβολα κάπως υπερβολική. Δεν πιστεύω ότι ο Κιλιάν είχε σε καμία περίπτωση την πρόθεση να προσβάλει την εικόνα ενός Κινέζου ηγέτη, ούτε να προσβάλει ή να θίξει τον κινεζικό λαό. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια διαμάχη που δεν θα έπρεπε, τουλάχιστον έτσι ελπίζω, να διαρκέσει πολύ».

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας υπενθύμισε επίσης ότι ο Γάλλος αστέρας είχε ζητήσει συγγνώμη.

«Πιστεύω ότι ο Κιλιάν εξήγησε με πολύ σαφή τρόπο το πλαίσιο μέσα στο οποίο έκανε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να αφήσουμε το θέμα πίσω μας, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη σεζόν του υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες», πρόσθεσε.

gazzetta.gr

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