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Ανά διετία το κύπελλο εθνών Αφρικής

ΓΗΠΕΔΟ

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF)

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) αποφάσισε ομόφωνα ότι το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (AFCON) θα διεξάγεται και πάλι κάθε δύο χρόνια, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (30/10). 

«Ανησυχούσαμε για τον αριθμό των ετών που απαιτούνται πριν η προτεινόμενη νέα παναφρικανική διοργάνωση, το Nations League, που έχει σχεδιαστεί για να είναι πανομοιότυπη με την τρέχουσα AFCON και να διεξάγεται κάθε δύο χρόνια, ώστε να παράσχει τις σημαντικές οικονομικές συνεισφορές και τα οφέλη που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του αφρικανικού ποδοσφαίρου, προκειμένου να καταστούν οι διοργανώσεις της CAF παγκοσμίως ανταγωνιστικές και οικονομικά αυτοσυντηρούμενες», εξήγησε ο πρόεδρος της CAF, Πατρίς Μοτσέπε.

Επομένως, το προσεχές Κύπελλο Εθνών Αφρικής (AFCON) θα διεξαχθεί, όπως έχει προγραμματισθεί, το 2027 στην Κένυα, την Τανζανία και την Ουγκάντα, με επόμενες διοργανώσεις να έχουν προγραμματιστεί για το 2028, το 2031 και το 2033. Το τριετές κενό μεταξύ του 2028 και του 2031 οφείλεται στην επιθυμία να αποφευχθεί η διεξαγωγή Παγκοσμίου Κυπέλλου (το 2030) και AFCON την ίδια χρονιά, εξήγησε ο Μοτσέπε. 

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ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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