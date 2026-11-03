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Ολυμπιακός: «Εν γνώσει της ψευδείς και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί της Μαργαρίτας Θάνου περί στημένων πρωταθλημάτων»

ΓΗΠΕΔΟ

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Διαβάστε την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά της Μαργαρίτας Θάνου.

Ανακοίνωση μέσω της οποίας αναφέρεται στην καταγγελία στον αθλητικό Δικαστή κατά της Μαργαρίτας Θάνου εξέδωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. «Διέδωσε εν γνώσει της ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι δήθεν η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εμπλέκεται στην υπό δικαστική διερεύνηση υπόθεση περί χειραγώγησης αγώνων καλαθοσφαίρισης και χαρακτήρισε ως δήθεν στημένα πρωταθλήματα και τελικούς που κερδίσαμε σε βάρος της ΚΑΕ ΠΑΟ», επισημαίνουν οι Πειραιώτες.

Η ανακοίνωση:

«Σε απάντηση παραπλανητικών διαρροών της ΚΑΕ ΠΑΟ προς τα μέσα ενημέρωσης, η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους της ως ακολούθως:

H KAE ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ υπέβαλε χθες καταγγελία στον Αθλητικό Δικαστή ΕΣΑΚΕ κατά της ΚΑΕ ΠΑΟ και της Μαργαρίτας Θάνου, μέλους Δ.Σ. της ΚΑΕ ΠΑΟ, για τις δημόσιες δυσφημιστικές δηλώσεις της τελευταίας σε ζωντανή εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης της 31/10.Κατά την παρουσία της στην εν λόγω εκπομπή, η Μ. Θάνου διέδωσε εν γνώσει της ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς κατά της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι δήθεν η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εμπλέκεται στην υπό δικαστική διερεύνηση υπόθεση περί χειραγώγησης αγώνων καλαθοσφαίρισης και χαρακτήρισε ως δήθεν στημένα πρωταθλήματα και τελικούς που κερδίσαμε σε βάρος της ΚΑΕ ΠΑΟ.H υπόθεση εκδικάζεται αύριο».

 

 

 

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