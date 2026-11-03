Έλαβε το βραβείο του ο Μπαχάσα για το Top Goal της 6ης αγωνιστικής

O Γιανίν Μπαχάσα παρέλαβε το βραβείο Stoiximan Top Goal της 6ης αγωνιστικής του Cyprus League by Stoiximan 2026/27.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο ο ποδοσφαιριστής της ΕΝΥ Krasava δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που σκόραρα ένα όμορφο γκολ, κερδίσαμε τον αγώνα και λαμβάνω αυτό το βραβείο. Ευχαριστώ όλους όσους με ψήφισαν και το αφιερώνω σε όλη την ομάδα! Είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια».

Είχες στο μυαλό σου το σουτ πριν υποδεχτείς την μπάλα;

«Το πιο σημαντικό ήταν που πάνω στην διεκδίκηση όταν έλαβα την πάσα έκανα ένα καλό κοντρόλ και στρώθηκε μπροστά μου αφήνοντας πίσω μου τον αντίπαλο και έχοντας το πεδίο ελεύθερο για να σουτάρω. Να σουτάρω από εκείνο το σημείο είναι κάτι που το δουλεύω στις προπονήσεις».