BINTEO: Ο μαχητής που λύγισε το κώμα – Η βράβευση Νεοφυτίδη στον Βαν Ίπερεν

O εκτελεστικός πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών, Σπύρος Νεοφυτίδης, εκπροσώπησε τη FIFPRO Europe, υπό την ιδιότητά του Αντιπροέδρου, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα της FIFPRO Europe, Joachim Walltin, στη 45η γιορτή βραβεύσεων του ΠΣΑΠΠ που πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα.

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν η βράβευση του Ολλανδού ποδοσφαιριστή Ντόνι Βαν Ίπερεν, ενός ανθρώπου που απέδειξε ότι η μεγαλύτερη νίκη δεν κατακτάται πάντοτε μέσα στο γήπεδο.

Το 2022 ένας σοβαρότατος τραυματισμός κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Μολδαβία τον οδήγησε σε κώμα και σε έναν τεράστιο αγώνα για τη ζωή και την αποκατάστασή του. Ο Σπύρος Νεοφυτίδης είχε την ιδιαίτερη τιμή να βραβεύσει τον Donny van Iperen για το ψυχικό σθένος, την υπομονή και την επιμονή του, καθώς ο Ολλανδός αμυντικός αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης, έχοντας καταφέρει να βγει νικητής από την πιο δύσκολη μάχη και να επιστρέψει στη ζωή.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της βράβευσής του διάβασε ένα γράμμα στα ελληνικά, σε μια ομολογουμένως συγκινητική στιγμή: «Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μιλάω πολύ καλά ελληνικά. Είμαι πολύ χαρούμενος και με συγκινεί η αγάπη σας. Ο λόγος πίσω από αυτό το βραβείο με κάνει λυπημένο. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Θέλω να είμαι παράδειγμα για όλους και να μην τα παρατάμε ποτέ στη ζωή μας. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Μην τα παρατάτε ποτέ».

Ωστόσο, πίσω από αυτή τη συγκλονιστική ανθρώπινη ιστορία κρύβεται και ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για τα δικαιώματα των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.

Η ομάδα του Donny van Iperen, Zimbru Chisinau (Ζίμπρου Κισινάου), δεν είχε εξασφαλίσει την ασφαλιστική κάλυψη που προβλεπόταν ρητά στο συμβόλαιό του. Με τη νομική υποστήριξη της FIFPRO και του ολλανδικού συνδέσμου ποδοσφαιριστών VVCS, ο Donny van Iperen δικαιώθηκε στο CAS, το οποίο επιδίκασε αποζημίωση που υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Μια απόφαση με τεράστια σημασία, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά για ολόκληρο το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η ασφάλιση των ποδοσφαιριστών δεν είναι προαιρετική παροχή. Είναι θεμελιώδης υποχρέωση των συλλόγων και ουσιαστική προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας.

Η υπόθεση αυτή αποδεικνύει ότι η παράλειψη ασφαλιστικής κάλυψης μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για έναν ποδοσφαιριστή και τεράστιο οικονομικό κόστος για τον σύλλογό του.

Ο ΠΑ.Σ.Π. συγχαίρει τον ΠΣΑΠΠ γι’ αυτή την ξεχωριστή βράβευση και, πάνω απ’ όλα, τον Donny van Iperen για το θάρρος, την αξιοπρέπεια και τη δύναμή του.