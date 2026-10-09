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Μόντριτς: «Ο Κριστιάνο αξίζει ένα διαφορετικό τέλος από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κροάτης άσος πήρε θέση για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα

Την άποψη ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο αξίζει ένα καλό τέλος από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας εξέφρασε ο Λούκα Μόντριτς.

Ο Κροάτης άσος πήρε θέση για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ και επεσήμανε ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση στο ζήτημα αυτό.

«Ο Κριστιάνο είναι ο μεγαλύτερος παίκτης στην ιστορία της Πορτογαλίας και αξίζει έναν ακόμη αποχαιρετισμό και ένα διαφορετικό τέλος με την εθνική ομάδα. Είναι λυπηρό να βλέπεις αυτό να συμβαίνει στον Κριστιάνο στη δική του χώρα. Πιστεύω ότι θα βρουν μία λύση, γιατί ο Κριστιάνο το αξίζει», ανέφερε.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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