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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Καρμιώτισσα – Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

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Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η Καρμιώτισσα Πολεμιδιών υποδέχεται σήμερα στις 19:00 την Ομόνοια στο «Στέλιος Κυριακίδης», στην αναμέτρηση που ανοίγει την 5η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Στην αγορά του τελικού αποτελέσματος, η Ομόνοια έχει τον πρώτο λόγο, με το διπλό να προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.18. Η νίκη της Καρμιώτισσας δίνεται στα 13.00, ενώ η ισοπαλία προσφέρεται στα 6.70.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδικές επιλογές που συνοδεύουν την αναμέτρηση.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το ενδεχόμενο να κερδίσουν πέναλτι και οι δύο ομάδες κατά τη διάρκεια του αγώνα, επιλογή η οποία προσφέρεται στη Stoiximan στα 20.00.

Πέραν των πιο πάνω, στη Stoiximan διατίθεται πληθώρα αγορών για γκολ, ημίχρονο, χάντικαπ, ασιατικές επιλογές και ειδικά στοιχήματα, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας Bet Builder.

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