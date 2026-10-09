Πρόγραμμα… απογείωσης

Η ΑΕΛ πήγε στη διακοπή με την ψυχολογία στα ύψη, έπειτα από τις δύο σερί νίκες επί Νέας Σαλαμίνας και Πάφου. Και έχει μπροστά της μία σειρά παιχνιδιών, στα οποία θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας κάπως την ετικέτα του φαβορί. Προσφέρονται, δηλαδή, για να… ντοπαριστεί κι άλλο ως προς την επίτευξη των στόχων της και παραμονής στα άνω διαζώματα. Φυσικά κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, αν δεν επιδειχθεί σοβαρότητα και αγωνιστική πειθαρχεία στον αγωνιστικό χώρο.

Την 5η αγωνιστική θα υποδεχθεί την Ομόνοια 29Μ (11/10) ενώ στη συνέχεια θα παίξει με την Ομόνοια Αραδίππου εκτός έδρας (6η, 18/10). Ως γηπεδούχος θα φιλοξενήσει τον Άρη για την 7η στροφή (25/10), για να κλείσει τον Οκτώβριο με την εξόρμηση στο ΓΣΠ απέναντι στην Ομόνοια (31/10). Στη δοκιμασία με τους πρασίνους θα φανούν οι πραγματικές δυνατότητες.

Γενικά, υπάρχει ένα πρόγραμμα που είναι εφικτό το τρία στα τρία, κάτι που αν πετύχει, θα είναι μεγάλη η εκτόξευση και θα μεγαλώσουν και οι προσδοκίες.