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Πετεβίνος: «Ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει να φοβηθεί κανένα» - Τα δεδομένα με το επενδυτικό και τον Λαΐφη

ΓΗΠΕΔΟ

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Η επόμενη μέρα στην ομάδα της πρωτεύουσας που αφορά σε αγωνιστικό και στο επενδυτικό

Έτοιμος για την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων ο ΑΠΟΕΛ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πετεβίνος, παραχώρησε δηλώσεις (Super Sport FM 104.0) και αναφέρθηκε τόσο στο αγωνιστικό, όσο και στο κεφάλαιο που αφορά στο επενδυτικό.  

Αναλυτικά: 

Για την διακοπή: «Να υπενθυμίσω κάτι που είπε ο προπονητής μας στην τελευταία διάσκεψη Τύπου πριν την διακοπή. Ο προπονητής γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες του ρόστερ και το επίπεδο ετοιμότητας του κάθε παίκτη και εμείς αυτό που θέλαμε είναι να ενσωματώσουμε παίκτες στο σύνολο και να δωθεί χρόνος σε κάποια παιδιά να καλύψουν το πρόγραμμα αποκατάστασης και να βρίσκοντα στο κατώφλι της επιστροφής, όπως ο Μαρκίνιος και ο Μαντσίνι. Θα χρειαστούν αγωνιστικό ρυθμό σίγουρα, αλλά θα μας βοηθήσουν πολύ. Ο Καρίγιο είναι έτοιμος όπως και ο Μπακασέτας. Έγινε και το φιλικό με την ΕΝΥ και δοκίμασε κάποια πράγματα ο προπονητής».

Για το παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα: «Είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι για το παιχνίδι αύριο. Έχω πολλή πίστη για την ποιότητα της ομάδας και την προοπτική της. Αυτοί οι παίκτες αν καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα ομαδικό κλίμα, ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει να φοβηθεί κανένα. Ο στόχος είναι να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε αυτά που θέλουμε. Εμείς δεν παίζουμε με μια ομάδα άπειρη. Ήρθε από ένα πρωτάθλημα που το πήρε σαν τρένο, έχουν τους στόχους τους. Πρέπει να παίζεις από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θέλουμε την νίκη γιατί στερούμαστε βαθμών».

Για την αμυντική λειτουργία: «Αυτό που μπορεί να διαγνώσει κάποιος από αυτά τα παιχνίδια είναι οτι στα παιχνίδια που χάσαμε, ή στο παιχνίδι που δεν κερδίσαμε, είναι ευδιάκριτο αυτό και όπως τόνισε και ο προπονητής μας, η άμυνα ξεκινά από όλους. Έγιναν και κάποιες προσθήκες στην άμυνα και θα δούμε».

Για τον Λαΐφη: «Από την πρώτη στιγμή γνωρίζαμε οτι θα έμενε εκτός για 3 εβδομάδες. Κάνει ατομικό και θα δούμε για το παιχνίδι με την Πάφο».

Για τον Πιέρο: «Θα δούμε αν προλάβει να μπει πριν από την διακοπή των εθνικών ομάδων, αν δεν τα καταφέρει, θα επιστρέψει μετά την διακοπή του Νοεμβρίου».

Για τον Καρίγιο: «Δεν είναι ένας κεντρικός αμυντικός θηρίο, προέρχεται από την ισπανική σχολή και είναι πολύ καλός τεχνικά. Η επιλογή έγινε και με βάση τον τρόπο που θέλει να παίζει ο προπονητής».

Για τον επενδυτή: «Όπως ανέφερα τρέχουν δύο διαδικασίες. Από την ημέρα που η ΚΟΠ και η ΟΥΕΦΑ επιβεβαίωσαν οτι αν επέλθει η συμφωνία, ενεργοποιείται την επόμενη χρονιά, όλοι μπήκαν σε διαδικασία για να τελειώσει η διαδικασία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σε οτι αφορά τα έγγραφα, είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο μήνας, όπως είπε και ο κύριος Πετρίδης».

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