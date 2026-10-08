Ο θρύλος Ρομάριο υπερασπίστηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο!

Ένα θέμα που ταλανίζει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι η κόντρα του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ζορζέ Ζεσούς, όπως και η αποχώρηση του CR7 από το καμπ της εθνικής Πορτοαγαλίας.

Αυτή τη στιγμή ο 41χρονος σούπερ σταρ έχει επιστρέψει στις προπονήσεις της Αλ Νασρ και ετοιμάζεται μαζί με τον σύλλογο για το παιχνίδι κόντρα στην Αλ Ντιριγιά (09/10, 21:00) για την 8 αγωνιστική της Saudi Pro League.

Για το επεισόδιο ανάμεσα σε Ρονάλντο και Ζεσούς πήρε θέση και ο Ρομάριο, οποίος τέθηκε ξεκάθαρα υπέρ του Κριστιάνο, μιας και ανέφερε ότι τον θεωρεί πολύ ευθύ ως άνθρωπο και ότι εάν ήταν ο ίδιος στη θέση του θα έλεγε στον τεχνικό της Πορτογαλίας να πάει στην κόλαση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρομάριο: «Ο Κριστιάνο μου φαίνεται πολύ ευθύς και, σύμφωνα με αυτόν, ο Ζορζέ Ζεσούς δεν κράτησε τον λόγο του. Γι’ αυτό ένιωσε αδικημένος και έφυγε. Θα έκανα το ίδιο. Αλλά πριν φύγω, θα του έλεγα (του Ζορζέ Ζεσούς) να πάει στην κόλαση. Το λάθος ήταν ότι δεν του είπε να πάει στην κόλαση».

sport24.gr