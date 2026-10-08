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Νέα ανάρτηση από τον Μέσι: «Από τα βάθη της καρδιάς μου...»

ΓΗΠΕΔΟ

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Έκανε μία ακόμα συγκινητική ανάρτηση στα social media

Ο Λιονέλ Μέσι έριξε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, γνωρίζοντας την αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες!

Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έκανε μία ακόμα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, γράφοντας ότι τώρα που τα πάντα έχουν ειπωθεί, το μόνο που έχει να πει ακόμα είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αργεντινή!

«Έχουν ειπωθεί τα πάντα. Και τώρα, τα πάντα έχουν τελειώσει. Και τα μόνα λόγια που έχουν απομείνει είναι από τα βάθη της καρδιάς μου: Σε ευχαριστώ, Αργεντινή», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Μέσι, συνοδεύοντας το μήνυμά του με μια φωτογραφία του στην οποία κρατά με τον χαρακτηριστικό του τρόπο την επετειακή φανέλα του με το «10»!

sport-fm.gr

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