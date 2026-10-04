Σκαλόνι για το «Last Dance» του Μέσι: «Αν υπήρχαν πέντε Μονουμεντάλ, θα τα γέμιζε»

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε ο Λιονέλ Σκαλόνι στη συνέντευξη Τύπου μετά την επιβλητική νίκη της Αργεντινής με 7-0 επί της Μπουρκίνα Φάσο.

Ο Αργεντινός ομοσπονδιακός τεχνικός αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι, ενόψει της ιστορικής αναμέτρησης με το Μπενίν (ξημερώματα Τετάρτης 6/10, 02:00), η οποία θα αποτελέσει το επίσημο «Last Dance» του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών με την «αλμπισελέστε», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως ακόμα κι αν υπήρχαν πέντε «Μονουμεντάλ» θα γέμιζαν και αυτά προς τιμήν του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Λιονέλ Σκαλόνι:

«Τίποτα δεν θα είναι ίδιο χωρίς τον Λέο Μέσι. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν άλλον να μεταδίδει το συναίσθημα που μεταδίδει ο Λέο. Αυτό είναι που θα μας λείψει περισσότερο. Πάντα συζητούσαμε για το πόσο θα μας έλειπε όταν δεν θα ήταν πια εδώ, και τώρα έφτασε η στιγμή που δεν θα είναι πια μαζί μας.

Φαντάζομαι ότι θα είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή για όλους, χωρίς εξαίρεση. Από τη στιγμή που ο Λέο θα πατήσει το χορτάρι στο Μονουμεντάλ, εκείνος και οι φίλαθλοι θα ζήσουν μια μέρα που ουδείς θα ξεχάσει ποτέ. Είμαι ευγνώμων που θα είμαι μέρος αυτής της ημέρας, γιατί θα είναι η δική του μέρα, αλλά και η μέρα των συμπαικτών που μοιράστηκαν μαζί του τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική χαρά. Το αξίζουν κι εκείνοι.Όσο για μένα, θα είμαι απλώς θεατής. Θα κάθομαι εκεί και θα απολαμβάνω κάθε στιγμή, αλλά νιώθω ευγνώμοσύνη που θα μπορέσω να ζήσω αυτή τη μέρα. Είναι ακόμα εδώ μαζί μας. Έχουμε δύο προπονήσεις μαζί του και θα συνεχίσουμε να τον βλέπουμε και να χαιρόμαστε την παρουσία του σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που μας απομένει.Αν υπήρχαν πέντε στάδια Μονουμεντάλ, θα ήταν γεμάτα. Το συναίσθημα του να τον έχεις στο γήπεδο είναι κάτι μοναδικό. Πάνω απ’ όλα, θέλω ο κόσμος να καταλάβει τι μεταδίδει σε όλους απλώς και μόνο με την παρουσία του στο γήπεδο: στους συμπαίκτες του, στους αντιπάλους, στους αντίπαλους φιλάθλους, στους δικούς του φιλάθλους, σε όλους. Όπως έχω ξαναπεί, έχω γνωρίσει σπουδαίους παίκτες, έχω παίξει δίπλα σε σπουδαίους παίκτες και έχω αντιμετωπίσει σπουδαίους παίκτες, αλλά δεν έχω δει ποτέ κανέναν άλλον να μεταδίδει τέτοιου είδους συναίσθημα».

athletiko.gr