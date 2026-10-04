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Κεντρικό θέμα στα γερμανικά ΜΜΕ η αναφορά του Γιοβάνοβιτς σε Καρέτσα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τοποθετήθηκε σχετικά με τις φήμες περί «ειδικής διαχείρισης» του Κωνσταντίνου Καρέτσα και έγινε πρώτο θέμα στα γερμανικά ΜΜΕ.

Η Εθνική Ελλάδος υποδέχεται τη Γερμανία στην Τούμπα για την 4η στροφή του Nations League και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς απάντησε στις φήμες περί ειδικής διαχείρισης του Κωνσταντίνου Καρέτσα, μετά από αίτημα της Ντόρτμουντ.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δεν υπάρχει κανένα αίτημα της Ντόρτμουντ για Καρέτσα. Υπάρχουν υπερβολές. Έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνία με τους συλλόγους των παικτών. Οι ομάδες είναι εξυπηρετικές. Όταν έρχονται μαζί μας, ενημερώνουμε τους συλλόγους για τα δεδομένα στη διάρκεια της προετοιμασίας της Εθνικής, αλλά και μετά.

Αυτό το πράγμα παίρνει διάσταση χωρίς λόγο. Ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει για όλους τους παίκτες. Όσο είμαι εγώ καμία ομάδα δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση. Δεν κάνουμε διάκριση. Το ίδιο ισχύει και για παίκτες που προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση».

Αυτή η τοποθέτηση, έχει γίνει το πρώτο θέμα των γερμανικών ΜΜΕ και των ρεπόρτερ που είναι επιφορτισμένοι με το ρεπορτάζ της Ντόρτμουντ, οι οποίοι σχολίασαν αυτά τα λόγια, με τις αντιδράσεις στο «X» να γίνονται viral. 

sdna.gr

Κατηγορίες

Super LeagueEθνικες Ομαδες

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