Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για το Αγγλία – Ισπανία

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Με ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια της πρεμιέρας αρχίζει ο 3ος όμιλος της League A στο UEFA Nations League 2026/27, με την Αγγλία να υποδέχεται την Ισπανία το στις 21:45. Η αναμέτρηση στο Wembley έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς οι δύο ομάδες συναντώνται ξανά μετά τον τελικό του EURO 2024, όταν η Ισπανία είχε επικρατήσει με 2-1. Η Ισπανία μπαίνει στη διοργάνωση ως παγκόσμια πρωταθλήτρια και φιναλίστ της προηγούμενης έκδοσης του Nations League, ενώ η Αγγλία επέστρεψε στη League A μετά την άνοδο που εξασφάλισε την περίοδο 2024/25.

Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα επιλογών για το μεγάλο παιχνίδι, με την Ισπανία να έχει μικρό προβάδισμα στις αποδόσεις. Η νίκη των φιλοξενούμενων προσφέρεται στα 2.47, η επικράτηση της Αγγλίας στα 2.85, ενώ η ισοπαλία στα 3.35.

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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδικές αγορές για τον τρόπο επίτευξης του πρώτου γκολ. Το πρώτο τέρμα με σουτ προσφέρεται στο 1.47, με κεφαλιά στα 5.70 και με πέναλτι στα 7.00. Σε υψηλότερες αποδόσεις, το ενδεχόμενο το πρώτο γκολ να προκύψει από φάουλ δίνεται στα 15.00, ενώ από αυτογκόλ στα 30.00. Το σενάριο να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση χωρίς γκολ προσφέρεται στα 9.00.

Πέραν των πιο πάνω, στη Stoiximan διατίθενται επιλογές για γκολ, κόρνερ, στατιστικά, ημίχρονο, combos, ειδικά στοιχήματα, χάντικαπ, ασιατικές αγορές και λεπτά, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας Bet Builder.

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