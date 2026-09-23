Μπαρτζώκας: «Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας - Έχει ιδιαιτερότητες το παιχνίδι της Μπασκόνια»

Από τη Βιτόρια ξεκινά ο δρόμος της διατήρησης των σκήπτρων του Ολυμπιακού, καθώς οι ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν το βράδυ της Πέμπτης (21.30) την Μπασκόνια για την 1η αγωνιστική της EuroLeague.

O προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης, Γιώργος Μπαρτζώκας, κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Ισπανία, αναφέρθηκε στο ματς της πρεμιέρας και την ετοιμότητας των Πειραιωτών, ενώ στάθηκε και στους τομείς που θα πρέπει να βελτιώσει ο Ολυμπιακός,

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την πρεμιέρα του Ολυμπιακού: «Έχουμε μία εικόνα της Μπασκόνια που βέβαια ελάχιστα κρίσιμα παιχνίδια έδωσαν. Όλοι περιμένουν να αντιμετωπίσουμε την ταχύτητα στην εκτέλεση και στο ανοιχτό γήπεδο. Παίζουν με πρόσωπο στο καλάθι και αυτό έχει ιδιαιτεροότητα και δυσκολία.»

Για την ετοιμότητα της ομάδας του: «Κάναμε δύο καλές προπονήσεις. Χρειαζόμαστε υγεία και πρέπει να αξιοποίησουμε το ταλέντο μας και να κερδίσουμε ειδικά τώρα στην αρχή όσα περισσότερα ματς γίνεται».

Για τον τομέα βελτίωσης του Ολυμπιακού: «Αμυντικά και έπρεπε να είμαστε όλοι σε καλό επίπεδο. Για αυτό χάσαμε στο παιχνίδι από τη Ρεάλ πριν λίγες μέρες».

sport-fm.gr