Παρελθόν από τη Βόλφσμπουργκ ο Έρικσεν

Ακόμη ένας παίκτης της Βόλφσμπουργκ περνά την πόρτα της εξόδου, καθώς οι Γερμανοί που αγωνίζονται πλέον στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία ανακοίνωσαν τη λύσης της συνεργασίας με τον Δανό Κρίστιαν Έρικσεν.

Το συμβόλαιο του 34χρονου μέσου είχε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027, ωστόσο ο Έρικσεν ζήτησε την αποχώρησή του, καθώς επιθυμεί αυτή την περίοδο να βρίσκεται κοντά στην οικογένειά του στη Δανία.

Ο Έρικσεν είχε αποκτηθεί ως ελεύθερος πριν από έναν χρόνο και πρόλαβε να πραγματοποιήσει συνολικά 34 εμφανίσεις με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ σε Μπουντεσλίγκα, Κύπελλο Γερμανίας, έχοντας απολογισμό τρία γκολ και δέκα ασίστ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο ίδιος:

«Γεια σας, φίλοι της Βόλφσμπουργκ,

Για μένα, αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό να βρίσκομαι κοντά στην οικογένειά μου στη Δανία. Η περίοδος που πέρασα στη Βόλφσμπουργκ ήταν γεμάτη σκαμπανεβάσματα, όμως γνωρίζω ότι ο σύλλογος βρίσκεται σε καλά χέρια ώστε να επιστρέψει στην Bundesliga και είμαι πεπεισμένος ότι η Βόλφσμπουργκ έχει μπροστά της ένα επιτυχημένο μέλλον.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους στη Βόλφσμπουργκ και στην πόλη που αποτέλεσαν μέρος της διαδρομής μου. Ήταν μεγάλη χαρά για μένα να αγωνιστώ για εσάς και πάντα θα θυμάμαι με όμορφα συναισθήματα την περίοδο που πέρασα εδώ.

Σας ευχαριστώ για όλα.

Κρίστιαν»

Christian Eriksen is leaving VfL. 🤝 VfL and Christian have mutually agreed to terminate his contract early. It’s important for him right now to be closer to his family in Denmark. Thank you for your time in green and white, and all the best, Christian! 💚 Read more ➡️ https://t.co/qwYdmv1IvI #VfLWolfsburg — VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) September 23, 2026

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