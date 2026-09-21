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Γιοβάνοβιτς: «Πολύ μεγάλη ευκαιρία η συμμετοχή της Εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο προπονητής της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έκανε δηλώσεις ενόψει των αναμετρήσεων για την πρώτη κατηγορία του Nations League.

Η Εθνική μας μετρά αντίστροφα για την έναρξη των υποχρεώσεών της στην κορυφαία κατηγορία του Nations League, έχοντας να αντιμετωπίσει Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία!

Ο προπονητής της «γαλανόλευκης», Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έκανε δηλώσεις ενόψει των ερχόμενων αναμετρήσεων, χαρακτηρίζοντας ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τη συμμετοχή της Εθνικής μας στη League A, ενώ παράλληλα μίλησε για τους στόχους που έχει θέσει, αλλά και για την επιστροφή της Εθνικής μας στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής:

 

Για τη League A του Nations League: «Ενδιαφέροντα παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του Nations League και είναι μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα έξι παιχνίδια με καλές ομάδες. Σίγουρα θα δούμε και που βρισκόμαστε σαν Εθνική Ομάδα, με στόχο να μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια».

Για τη μεγαλύτερη διακοπή: «Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Έτσι όπως συνήθως γίνεται πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην συνέχεια, τουλάχιστον όσον αφορά τις επόμενες διοργανώσεις. Δυσκολεύει πάρα πολύ όσον αφορά τους προπονητές, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε περιθώρια χρόνου όσον αφορά τα παιχνίδια να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι υπάρχουν τέσσερα παιχνίδια μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, μαζί με τα ταξίδια, που περισσότερο θα αναλώσουμε το χρόνο μας όσον αφορά τις αναλύσεις από ό,τι όσον αφορά την προπόνηση. Απλά είναι κάτι που πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίζουμε λόγω και της σοβαρότητας των παιχνιδιών που έχουμε μπροστά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σκεπτόμενοι ότι και αυτό μπορεί να συμβεί και τον επόμενο Σεπτέμβριο όταν υπάρχουν τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα».

Για την επιστροφή της Εθνικής στη Θεσσαλονίκη: «Πάντα αυτή η Εθνική Ομάδα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους φιλάθλους όπως είχαμε εδώ στην Αθήνα και στην Κρήτη. Χαίρομαι που θα δώσουμε σίγουρα τα δύο παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία στην Θεσσαλονίκη και είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν στην προσπάθεια σε δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια όπως είναι τα παιχνίδια με την Ολλανδία και την Γερμανία».

sport-fm.gr 

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Eθνικες ΟμαδεςSuper League

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