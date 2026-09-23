Θέλει χρόνο, μα οι απώλειες βάζουν πίεση

Ο Άρης έκανε πολλές αλλαγές στο ρόστερ του. Έφυγαν αρκετοί παίκτες που ήταν πρωταγωνιστές τα προηγούμενα χρόνια και «χτίστηκε» μία νέα ομάδα, με μπόλικους νεαρούς. Έχει πάλι ως στόχο μία πρωταγωνιστική πορεία, όμως τα αρνητικά αποτελέσματα δεν βοηθούν.

Όπως αυτό με την Καρμιώτισσα στην έδρα του. Μετρά, επίσης, μία ήττα από την Ομόνοια (1-4), μία ισοπαλία στην πρεμιέρα (2-2) με τον Απόλλωνα και τη ζόρικη νίκη με επί της Ε.Ν. Ύψωνα (0-1). Θέλει χρόνο για να «δέσει» -και είναι πασιφανές- η «Ελαφρά Ταξιαρχία».

Και η υπομονή είναι ένα απαραίτητο στοιχείο. Δεν βοηθά πάντως το πρόγραμμα, καθώς με την επανέναρξη θα δώσει συνεχόμενα ντέρμπι. Πρώτα θα «τα πει» εκτός με τον Ολυμπιακό και μετά θα παίξει με ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ. Και θα απαιτηθούν υπερβάσεις.