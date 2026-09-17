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Ο Κλοπ κάλεσε 44 παίκτες και δύο διαφορετικές 22άδες για τα ματς της Γερμανίας με Ελλάδα στο Nations League

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Γιούργκεν Κλοπ χώρισε σε… δυάδες τα τέσσερα πρώτα ματς της Γερμανίας στο Nations League, όπου η ομάδα του θα αντιμετωπίσει δις την Ελλάδα.

Ο Γιούργκεν Κλοπ έβγαλε προεπιλογή-μαμούθ για τους τέσσερις πρώτους αγώνες της Γερμανίας στο Nations League, ανάμεσα στους οποίους θα είναι και οι δύο με την Ελλάδα, στις 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανία και στις 4 Οκτωβρίου στην Τούμπα.

Ο νέος προπονητής των «πάντσερ» κάλεσε 44 παίκτες, χωρίζοντάς τους σε δύο… 22άδες, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και 16 ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ακόμη συμμετοχή με το εθνόσημο και 11 εξ αυτών καλούνται πρώτοι φορά.

«Δεν έχουμε ομάδα Α και ομάδα Β, θέλουμε να κερδίσουμε και τα τέσσερα ματς που έχουμε μπροστά μας», ανέφερε ο Κλοπ, που θα δει την ομάδα του αντιμέτωπη ακόμη με την Ολλανδία εκτός (24/9) και την Σερβία εντός έδρας (1/10).

Ανάμεσα σε αυτούς που δεν κλήθηκαν ξεχωρίζουν ο αρχηγός της Στουτγάρδης, Ντενίζ Ούνταβ, ο αρχηγός της Χόφενχαϊμ, Όλιβερ Μπάουμαν, και ο Λιρόι Σανέ της Γαλατάσαραϊ. Μετά την αποχώρηση του Μάνουελ Νόιερ, ο Κλοπ βασίζεται για βασικό τερματοφύλακα στον Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν, ο οποίος αγωνίζεται ως βασικός στον Άγιαξ (δανεικός από την Μπαρτσελόνα).

Αναλυτικά η αποστολή για τα ματς Ολλανδία-Γερμανία και Γερμανία-Ελλάδα:

Τερματοφύλακες

Φιν Ντάμεν - Άουγκσμπουργκ

Αλεξάντερ Νίμπελ - Μπεσίκτας

Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν - Άγιαξ

Αμυντικοί

Χένες Μπέρενς - Άουγκσμπουργκ

Γιαν-Άουρελ Μπισέκ -Ίντερ

Νέιθανιελ Μπράουν -Μπάγερν Μονάχου

Μαξ Ρόζενφελντερ -Φράιμπουργκ

Νίκο Σλότερμπεκ - Μπορούσια Ντόρτμουντ

Τζόναθαν Τα - Μπάγερν Μονάχου

Φίλιπ Τρόι - Φράιμπουργκ

Γιόσα Βάγκνομαν - Στουτγκάρδη

Μέσοι

Νάντιμ Αμίρι - Μάιντς 05

Εμρέ Τσαν - Μπορούσια Ντόρτμουντ

Γιανίκ Ένγκελχαρντ - Φράιμπουργκ

Κρις Φίριχ - Στουτγκάρδη

Σερζ Γκνάμπρι -Μπάγερν Μονάχου

Λέναρτ Καρλ - Μπάγερν Μονάχου

Γιόσουα Κίμιχ - Μπάγερν Μονάχου

Τζαμάλ Μουσιάλα - Μπάγερν Μονάχου

Φέλιξ Ενμέτσα - Μπορούσια Ντόρτμουντ

Κέβιν Σάντε - Μπρέντφορντ

Άντον Σταχ - Λιντς

 

 

Επιθετικοί

 

Γιούνες Εμπνουταλίμπ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

 

Κάι Χάβερτς - Άρσεναλ

 

 

Αναλυτικά η αποστολή για τα ματς Γερμανία-Σερβία και Ελλάδα-Γερμανία:

 

 

Τερματοφύλακες

 

Νόα Ατουμπόλου - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

 

Φιν Ντάμεν - Άουγκσμπουργκ

 

Γιόνας Ούρμπιχ - Μπάγερν Μονάχου

 

 

Αμυντικοί

 

Βάλντεμαρ Άντον - Μπορούσια Ντόρτμουντ

 

Ρίντλε Μπακού - Λειψία

 

Φιν Γέλτσχ - Στουτγκάρδη

 

Μαξιμίλιαν Μίτελστεντ - Στουτγκάρδη

 

Νταβίντ Ράουμ - Λειψία

 

Μάλικ Τιάου - Νιούκαστλ

 

 

Μέσοι

 

Καρίμ Αντεγέμι - Μπαρτσελόνα

 

Μίκα Μπάουρ - Σέλτικ

 

Τομ Μπίσοφ - Μπάγερν Μονάχου

 

Σαΐντ Ελ Μαλά - Κολωνία

 

Μπράιαν Γκρούντα - Μπράιτον

 

Βιτάλι Γιάνελτ - Μπρέντφορντ

 

Φέλιξ Κάιντελ - Έλβερσμπεργκ

 

Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς - Μπάγερν Μονάχου

 

Ντέρι Σέρχαντ - Φράιμπουργκ

 

Φλόριαν Βιρτς - Λίβερπουλ

 

 

Επιθετικοί

 

Τζόναθαν Μπούρκχαρντ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

 

Νικ Βόλτεμαντε - Γιουβέντους

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