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«Ο Ιορντανέσκου μιλά με τον Ηρακλή - Σε πίεση ο Ματσάρι πριν τον Άρη

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ρουμανική ιστοσελίδα, TRUmedia, υποστηρίζει ότι υπάρχουν πολλές επαφές του Ιορντανέσκου με τον Ηρακλή.

Επαφές και μάλιστα προχωρημένες του Ηρακλή με τον Έντι Ιορντανέσκου αποκαλύπτει η ρουμανική ιστοσελίδα TRUmedia.

Σε σχετικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ρουμάνος προπονητής έχει ήδη μιλήσει αλλά και συναντηθεί με άτομα της διοίκησης της ελληνικής ομάδας η οποία κοιτάζει την περίπτωσή του για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της μετά τον Βάλτερ Ματσάρι.Μάλιστα επισημαίνει πως το μέλλον του Ματσάρι είναι αβέβαιο στον Γηραιό, καθώς οι διοικούντες την ομάδα δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από τις εμφανίσεις μέχρι τώρα και όπως ουσιαστικά αφήνει να εννοηθεί εάν δεν έρθει νίκη στο ματς με τον Άρη για το πρωτάθλημα τότε ο Ιταλός θα αποτελέσει παρελθόν.

Προσθέτει ότι επαφές έχουν γίνει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα αλλά και πρόσφατα ο Ιορντανέσκου είχε συνάντηση με άτομο της διοίκησης του Ηρακλή.

«Ο Ηρακλής προσέγγισε τον Έντι και εκείνος αποτελεί μία από τις επιλογές του ιδιοκτήτη, παράλληλα με έναν Έλληνα προπονητή. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ένας από τους συμβούλους του ιδιοκτήτη συζήτησε με τον Έντι Ιορντανέσκου. Ο σύλλογος προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις το φετινό καλοκαίρι, αποκτώντας περισσότερους από 20 νέους παίκτες —ανάμεσά τους ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες συλλόγων όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Τζένοα, αλλά και έμπειρους παίκτες με τίτλους στο ενεργητικό τους. Προσφέρθηκαν επίσης υψηλές απολαβές, που σε ορισμένες περιπτώσεις κυμαίνονται μεταξύ 300.000 και 400.000 ευρώ ανά σεζόν, ωστόσο, μέχρι στιγμής, η αγωνιστική εικόνα της ομάδας δεν ανταποκρίνεται στο επίπεδο των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί», αποκάλυψαν πηγές της TRUmedia.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Super League

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