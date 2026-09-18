Οι μεγάλες νίκες της ΑΕΚ και η δεύτερη φορά των 6 γκολ σε ένα ημίχρονο

Καταιγιστική ήταν χθες η ΑΕΚ στο ματς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς διέλυσε με 8-1 τον Πανσερραϊκό. Ωστόσο αυτή δεν ήταν η πιο μεγάλη νίκη στην ιστορία της. Η Ένωση όχι μία, ούτε δύο, αλλά συνολικά τέσσερις φορές έχει κερδίσει με οκτώ τέρματα διαφορά.

Για το Κύπελλο Ελλάδας, τη σεζόν 2000-01, η ΑΕΚ είχε σκορπίσει με 9-1 τον Ολυμπιακό Βόλου και αυτή είναι η πιο ευρεία νίκη της.

Δύο φορές έχει νικήσει με 8-0, το 1961 το Αιγάλεω και το 1989 απέναντι στη Ξάνθη για το πρωτάθλημα. Στο Κύπελλο Ελλάδας και πάλι ο φωτεινός πίνακας έχει «σταματήσει» εκεί το 2000 κόντρα στον Εθνικό.

Έξι γκολ σε ένα ημίχρονο πριν από 30 χρόνια

Κι αν τα πολλά γκολ σε ένα παιχνίδι είναι κάτι που μπορεί να συμβεί κάποιες φορές, πιο σπάνιο είναι το φαινόμενο των έξι γκολ σε 45 λεπτά. Η ΑΕΚ το είχε κάνει κι αυτό πριν από 30 χρόνια. Σε ένα ματς πρωταθλήματος με τον Ιωνικό εντός έδρας, η Ένωση είχε επικρατήσει 6-0, σκοράροντας μόνο στο δεύτερο ημίχρονο.

sdna.gr