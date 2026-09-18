Με Ενγκουμόχα, Κάλβερτ - Λιούιν και Σκοτ η αποστολή της Αγγλίας!

Απόλυτη δικαίωση για τρεις Άγγλους ποδοσφαιριστές μετά την έναρξη της φετινής αγωνιστικής περιόδου, αφού οι Ενγκουμόχα, Κάλβερτ - Λιούιν και Σκοτ βρίσκονται στην αποστολή της εθνικής ομάδας της Αγγλίας για τα προσεχή τέσσερα παιχνίδια της ομάδας του Τόμας Τούχελ.

Ο Τόμας Τούχελ ανακοίνωσε τους 29 που θα έχει διαθέσιμους για τις προσεχείς τέσσερις αναμετρήσεις της Αγγλίας με Ισπανία (26/09), Τσεχία (εκτός, 29/09), Κροατία (03/10) και Τσεχία (εντός, 06/10).

Παρόντες στις κλήσεις του είναι οι Κόουλ Πάλμερ και Αλεξάντερ - Άρνολντ που επιστρέφουν μετά την απουσία τους από το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι Ενγκουμόχα, Κάλβερτ - Λιούιν και Σκοτ από Λίβερπουλ, Λιντς και Μπόρνμουθ δικαιώνονται για τις επιδόσεις τους στο ξεκίνημα της νέας σεζόν, ενώ και ο Λιούις Σκέλι της Άρσεναλ είναι παρών!

Αναλυτικά οι κλήσεις του Τούχελ:

Τερματοφύλακες: Πίκφορντ, Στιλ, Τράφορντ

Αμυντικοί: Άρνολντ, Μπράνθγουεϊτ, Τσάλομπα, Γκέχι, Χολ, Κόνσα, Λιβραμέντο, Ο’Ράιλι, Κουάνσα

Μέσοι: Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Λιούις - Σκέλι, Μέινου, Πάλμερ, Ράις, Σκοτ

Επιθετικοί: Κάλβερτ - Λιούιν, Έζε, Γκόρντον, Κέιν, Ενγκουμόχα, Ράσφορντ, Ρότζερς, Σάκα

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