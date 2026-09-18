Στη μάχη των ημιτελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος NASCAR ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής

Στην πίστα Vallelunga στη Ρώμη, όπου το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι ημιτελικοί του NASCAR EURO SERIES 2026, συνεχίζει την προσπάθειά του ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής, ο οποίος κυνηγάει τον τίτλο στην κατηγορία OPEN και πιέζει για την πρώτη τριάδα στην κατηγορία V8GP.

Ο αγώνας της Ιταλίας αποτελεί τον προτελευταίο σταθμό της φετινής χρονιάς και στον οποίο οι βαθμοί μετράνε διπλοί, όπως θα συμβεί φυσικά και στα μέσα Οκτωβρίου (17-18/10) στον τελευταίο αγώνα στο Βέλγιο, όπου θα κριθούν και οι τίτλοι και η τελική σειρά κατάταξης στις δύο κατηγορίες.

«Νιώθω έτοιμος να τα δώσω όλα για να πετύχω τον στόχο της διάκρισης, επιδιώκοντας να ανεβώ όσο πιο ψηλά γίνεται κι αν είναι δυνατόν στην κορυφή, όπου είναι το μεγάλο όνειρο» σημειώνει ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής και συμπληρώνει: «Είμαι πεισμωμένος και αποφασισμένος για να μαζέψω όσους περισσότερους βαθμούς στην Ιταλία ώστε να πάω με τις καλύτερες προϋποθέσεις στον τελικό του Βελγίου».

Ο Κύπριος οδηγός, μετά τους τέσσερις πρώτους αγώνες του 2026 σε Ισπανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και Τσεχία φιγουράρει στη 5η θέση της γενικής κατάταξης στην κατηγορία OPEN, έχοντας μικρή διαφορά από τον πρωτοπόρο (σ.σ. είναι 33β. πίσω από τον Ελβετό Toffel Thomas). Στην κατηγορία V8GP είναι 11ος, όμως μπορεί – με βάση τα βαθμολογικά δεδομένα – να ανεβεί αρκετά ψηλά στη βαθμολογία.

Στα του προγράμματος, το πρωινό του Σαββάτου (19/09) θα γίνουν τα προκριματικά και η super pole πρώτα της V8GP κι έπειτα της OPEN, ενώ - με την ίδια σειρά - το απόγευμα θα γίνουν οι πρώτες κούρσες και στις δύο κατηγορίες. Η δράση θα συνεχιστεί το μεσημέρι της Κυριακής (20/09) με τον δεύτερο αγώνα της OPEN κι έπειτα με αυτό της V8GP.

Πλατινένιος χορηγός του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή είναι η εταιρεία Capital.com, ενώ την προσπάθεια του στηρίζουν και οι χορηγοί του ISX Financial, Paidby, Cytavision καθώς και οι υποστηρικτές του: Alco Filters, Psaltis Auto Parts, Televantos Used Trucks, Daytona Raceway,Serenity Boutique Houses, το Sana Hiltonia και ENCY Software.