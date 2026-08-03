Ανανέωσε με την εθνική των ΗΠΑ έως το 2030 ο Ποκετίνο

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αμερικής ανακοίνωσε πως ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο θα παραμείνει στον πάγκο της εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών έως το 2030.

Ο 54χρονος βρίσκεται στη πάγκο των Αμερικανών από τον Σεπτέμβρη του 2024 όταν και αντικατέστησε τον Γκρεγκ Μπέρχαλτερ.

Υπενθυμίζεται πως η ομάδα του Αργεντίνου προπονητή έφτασε μέχρι τους «16» του Μουντιάλ, εκεί όπου αποκλείστηκε από τους Βέλγους, γνωρίζοντας την ήττα με το ευρύ 4-1.