Ανανέωσε με την εθνική των ΗΠΑ έως το 2030 ο Ποκετίνο
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο 54χρονος βρίσκεται στη πάγκο των Αμερικανών από τον Σεπτέμβρη του 2024
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αμερικής ανακοίνωσε πως ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο θα παραμείνει στον πάγκο της εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών έως το 2030.
Ο 54χρονος βρίσκεται στη πάγκο των Αμερικανών από τον Σεπτέμβρη του 2024 όταν και αντικατέστησε τον Γκρεγκ Μπέρχαλτερ.
Υπενθυμίζεται πως η ομάδα του Αργεντίνου προπονητή έφτασε μέχρι τους «16» του Μουντιάλ, εκεί όπου αποκλείστηκε από τους Βέλγους, γνωρίζοντας την ήττα με το ευρύ 4-1.