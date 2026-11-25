Η 14η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται την Τετάρτη (25/11) με ενδιαφέροντα παιχνίδια στο πρόγραμμα της ημέρας.

Ντουμπάι-Παρτίζαν

Μετά τη μεταξύ τους μονομαχία στους περσινούς τελικούς της ABA League, Ντουμπάι και Παρτίζαν συναντιούνται ξανά, αυτή τη φορά για τη EuroLeague. Η ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε επικρατήσει με 3-1 στη σειρά των τελικών, κατακτώντας το τρόπαιο, ενώ αμφότερες είχαν μοιραστεί τις νίκες τους στην περσινή κανονική περίοδο της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση αναμένεται να κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την αμυντική λειτουργία, καθώς η Παρτίζαν διαθέτει την καλύτερη άμυνα της λίγκας με 78,3 πόντους παθητικό ανά αγώνα, ενώ η Ντουμπάι ξεχωρίζει για την ικανότητά της στον έλεγχο των ριμπάουντ.

Μπασκόνια-Αναντολού Εφές

Την επιστροφή στις νίκες αναζητά η Μπασκόνια, η οποία βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, μετρώντας δέκα διαδοχικές ήττες και έχοντας μόλις μία νίκη σε 13 αγωνιστικές. Απέναντί της θα βρει την Αναντολού Εφές, που έχει επικρατήσει σε δύο από τα τρία τελευταία παιχνίδια της. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προπονητική μονομαχία, καθώς ο Πάμπλο Λάσο της Εφές έχει συνδέσει το όνομά του με την Μπασκόνια, ενώ ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς, νυν τεχνικός των Βάσκων, έχει περάσει στο παρελθόν από τον πάγκο της τουρκικής ομάδας.

Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις Κάουνας

Με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Ζάλγκιρις, στο τελευταίο παιχνίδι της βραδιάς. Οι Μαδριλένοι προέρχονται από δύο εκτός έδρας ήττες, ενώ οι Λιθουανοί είδαν το νικηφόρο σερί έξι αγώνων τους να σταματά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η Ρεάλ διαθέτει την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης με 95,2 πόντους ανά αγώνα, ωστόσο θα χρειαστεί να βρει λύσεις απέναντι σε μία ομάδα που ξεχωρίζει στον έλεγχο των αμυντικών ριμπάουντ και περιορίζει σημαντικά τις δεύτερες επιθέσεις των αντιπάλων της.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

18:00: Ντουμπάι-Παρτίζαν, NovaSports 4

21:15: Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ, NovaSports Prime

21:30: Μπασκόνια-Αναντολού Εφές, NovaSports Start

21:45: Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις Κάουνας, NovaSports 4