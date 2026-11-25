Να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών και να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στη διακοπή θέλει ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν την Τετάρτη (25/11, 21:15, Novasports Prime) τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη SUNEL Arena, για τη 14η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με στόχο να προσθέσουν ακόμη μία νίκη στη συγκομιδή τους απέναντι στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της στη φετινή σεζόν, καθώς την προηγούμενη Παρασκευή κυριάρχησε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας με 92-76. Έτσι, ολοκλήρωσε με δύο νίκες τη «διαβολοβδομάδα», μετά και το δραματικό πέρασμα από την έδρα της Μακάμπι, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στην Ευρωλίγκα στο 10-3 και φτάνοντας τις τρεις διαδοχικές ευρωπαϊκές νίκες.

Οι Πειραιώτες επέβαλαν τον ρυθμό τους απέναντι στους Μαδριλένους, συνδυάζοντας την επιθετική αποτελεσματικότητα με την καλή κυκλοφορία της μπάλας και την πίεση στην άμυνα. Οι 28 ασίστ της ομάδας και τα 17 λάθη στα οποία υποχρέωσαν τη Ρεάλ αποτύπωσαν την εικόνα ενός συνόλου που βρήκε λύσεις μέσα από τις συνεργασίες του και πήρε σημαντική βοήθεια από πολλούς παίκτες.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και 30 μονάδες αξιολόγησης, έχοντας παράλληλα 9/10 δίποντα.

Την περασμένη Κυριακή (22/11), ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να παλέψει περισσότερο στην Καρδίτσα, αλλά βρήκε τις λύσεις στο τελευταίο δεκάλεπτο και επικράτησε με 81-75, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στη Stoiximan GBL σε 7-1. Οι Εβάν Φουρνιέ και Κόρι Τζόζεφ σημείωσαν από 15 πόντους, ενώ οι Όμηρος Νετζήπογλου και Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσαν από 13.

Στα αγωνιστικά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, με τον Μπαρτζώκα να εκφράζει την αισιοδοξία του ότι ο Σέρβος σέντερ θα είναι διαθέσιμος. Ο Μιλουτίνοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και επρόκειτο να δοκιμαστεί σε συνθήκες πέντε εναντίον πέντε στην τελευταία προπόνηση, προκειμένου να ξεκαθαρίσει οριστικά η συμμετοχή του.

Αντίθετα, εκτός παραμένει ο Ζαν Μοντέρο, ενώ δεν υπολογίζεται ούτε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει ήδη ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από την άλλη πλευρά, η Χάποελ βρίσκεται στο 7-6 και αναζητά μεγαλύτερη σταθερότητα, έχοντας πανηγυρίσει μόλις μία νίκη στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας. Στην προηγούμενη ευρωπαϊκή της υποχρέωση ηττήθηκε με 97-96 από την Παρί, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε από το τρίποντο του Ναντίρ Ιφί στα τελευταία δευτερόλεπτα. Οι Ισραηλινοί, πάντως, έβγαλαν αντίδραση στο πρωτάθλημά τους, επικρατώντας με 85-60 της Κιριάτ Άτα και ανεβαίνοντας στο 5-1.

Στο ιατρικό μέτωπο, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Μπρούνο Καμπόκλο, ο οποίος έχει χάσει τα τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια λόγω τραυματισμού στη γάμπα. Ο Τάιλερ Ένις έχει επιστρέψει στις προπονήσεις μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αχίλλειο τένοντα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη η αγωνιστική του επάνοδος.