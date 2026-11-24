Το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ ανήκει στο παρελθόν και στην Ομόνοια συγκεντρώθηκαν ήδη στη νέα πρόκληση, που αφορά την Ευρώπη. Η Γιουβέντους δεν είναι... παίξε-γέλασε και μαζί με την Μπενφίκα αποτελούν -μέχρι στιγμής- τα δύο υψηλότερα εμπόδια για την ομάδα της πρωτεύουσας. Οι πράσινοι γνωρίζουν πως στο «αιώνιο» ντέρμπι παρουσίασαν νωχελικότητα και αδράνεια που στο τέλος στοίχισαν τη νίκη, ενώ σαφώς και... απαγορεύονται ενόψει της Πέμπτης (26/11, 22:00). Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ δεν έχει την πολυτέλεια για τέτοιες στιγμές, κι έτσι η προσοχή στρέφεται προς τη βελτίωση.

Ταυτόχρονα δε, η ατομική απόδοση παίζει καθοριστικό ρόλο. Υπάρχουν ακόμη ποδοσφαιριστές που δεν έπιασαν το μάξιμουμ της καλής τους απόδοσης, με αποτέλεσμα να μην βοηθιέται το σύνολο. Στην Ομόνοια πιστεύουν, ποντάρουν και ελπίζουν πως ο κάθε ποδοσφαιριστής που παίρνει φανέλα βασικού και όχι μόνο θα σταθεροποιηθεί στις υψηλές πτήσεις. Εξάλλου, μόνο με αυτόν τον τρόπο η ομάδα της πρωτεύουσας θα καταφέρει να εκπληρώσει τους στόχους της.

Το «τριφύλλι» σε κάποιες αναμετρήσεις παρουσίασε το εξής: Μπήκε δυναμικά, πήρε το προβάδισμα, όμως στη συνέχεια... έκοψε ταχύτητα με αποτέλεσμα ο αντίπαλος αφ' ενός να το εκμεταλλευτεί και αφετέρου να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και να πιέσει. Τέτοια... φαινόμενα δεν αφήνουν ικανοποιημένη την τεχνική ηγεσία που θα ψάξει τρόπους διάρκειας των καλών διαστημάτων. Τόσο η συνέχεια στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Ο προβληματισμός είναι δεδομένος για το πιο πάνω, ωστόσο στην Ομόνοια τονίζουν με κάθε ευκαιρία πως δεν υπάρχει πανικός.