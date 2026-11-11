Ο Γιαμάλ βγήκε στους δρόμους και μοίρασε 100 ακουστικά και εισιτήρια για το Champions League

Ο 19χρονος αστέρας της Μπαρτσελόνα δεν περιορίστηκε, όμως, σε αυτά, καθώς επιφύλασσε ακόμη μία ξεχωριστή έκπληξη σε τέσσερις νεαρούς φιλάθλους.

Μια διαφορετική βόλτα στους δρόμους της Βαρκελώνης αποφάσισε να κάνει ο Λαμίν Γιαμάλ, μετατρέποντας μια υπόσχεση που είχε δώσει πριν από το Μουντιάλ σε μια σειρά από ευχάριστες εκπλήξεις για τους θαυμαστές του.

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα είχε δεσμευτεί ότι, εφόσον η Ισπανία κατακτούσε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, θα μοίραζε 100 ζευγάρια ακουστικών Beats. Μετά τη νίκη της εθνικής του ομάδας επί της Αργεντινής με 1-0 στον τελικό, ήρθε η στιγμή να κάνει πράξη όσα είχε υποσχεθεί.

Ο Γιαμάλ κατέγραψε ολόκληρη την εμπειρία σε VIDEO που δημοσίευσε στο κανάλι του στο YouTube. Αρχικά γέμισε το αυτοκίνητό του με κουτιά ακουστικών και στη συνέχεια ξεκίνησε τη διαδρομή του στην πόλη, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Ινές Γκαρθία, τον παιδικό του φίλο Μόχα και τον ξάδελφό του Σουχάιμπ.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Lamine Yamal said before the 2026 World Cup that he was going to GIVE AWAY a HUNDRED Beats headphones if he won the World Cup. This week, he gave them away. He KEPT his promise. 🎧 https://t.co/7aNOCY14IZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 10, 2026

Η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει από τον αρχικό σχεδιασμό. Μόλις ο Ισπανός διεθνής κοινοποίησε την τοποθεσία του μέσω Instagram Stories, δεκάδες θαυμαστές άρχισαν να συγκεντρώνονται στο σημείο, ελπίζοντας να αποκτήσουν ένα από τα δώρα.

Ο Γιαμάλ και η παρέα του μοίρασαν ακουστικά στον κόσμο που τους περίμενε και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν ξανά στο αυτοκίνητο, αναζητώντας το επόμενο σημείο της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας, ο νεαρός ποδοσφαιριστής σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και πλησίασε δύο νεαρούς, ζητώντας τους μια ασυνήθιστη χάρη.

Ήθελε να του προτείνουν ένα εστιατόριο στο οποίο θα μπορούσε να φάει ήσυχα, χωρίς να τον αναγνωρίσουν και να συγκεντρωθεί κόσμος γύρω του.

Οι δύο νεαροί τού πρότειναν ένα μέρος και ο Γιαμάλ αποφάσισε να τους ευχαριστήσει προσφέροντάς τους ένα ζευγάρι ακουστικών Beats.

Η μεγαλύτερη έκπληξη της ημέρας, ωστόσο, περίμενε μια παρέα τεσσάρων φίλων που συνάντησε σε ένα πάρκο.

Ο αστέρας της Μπαρτσελόνα είχε ετοιμάσει ένα “χρυσό εισιτήριο”, το οποίο εξασφάλιζε στους τυχερούς την ευκαιρία να παρακολουθήσουν έναν εντός έδρας αγώνα της ομάδας στο Champions League, αλλά και να αποκτήσουν ένα ζευγάρι ποδοσφαιρικά παπούτσια με την υπογραφή του.

Για να κερδίσουν το δώρο, οι τέσσερις φίλοι έπρεπε να απαντήσουν σωστά σε ερωτήσεις σχετικά με τον ίδιο.

Η πρώτη αφορούσε τον αγαπημένο του ποδοσφαιριστή. Οι νεαροί απάντησαν ότι ήταν ο Λιονέλ Μέσι, όμως ο Γιαμάλ τους διόρθωσε, καθώς το παιδικό του είδωλο ήταν ο Νεϊμάρ.

Παρά τη λανθασμένη απάντηση, τους έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία, ζητώντας τους να αναγνωρίσουν τη μάρκα και το μοντέλο των ποδοσφαιρικών παπουτσιών που φορούσε.

Αυτή τη φορά η απάντηση ήταν σωστή: adidas F50.

Αν και το αρχικό δώρο προοριζόταν για δύο άτομα, ο Γιαμάλ αποφάσισε να κάνει την έκπληξη ακόμη μεγαλύτερη, προσφέροντας εισιτήρια και στους τέσσερις φίλους, ώστε να παρακολουθήσουν όλοι μαζί έναν αγώνα της Μπαρτσελόνα στο Champions League.

Έτσι, μια απλή βόλτα στο πάρκο κατέληξε σε μια αξέχαστη εμπειρία για την παρέα, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να ολοκληρώνει την ιδιαίτερη εξόρμησή του έχοντας τηρήσει την υπόσχεση που είχε δώσει πριν από την κατάκτηση του Μουντιάλ.s

sport24.gr