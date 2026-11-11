Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πρώτο Πρωτάθλημα Εδαφοσφαίρισης στην Κύπρο

Ιστορικό ορόσημο για την εδαφοσφαίριση στην Κύπρο – Διεθνής συμμετοχή και αισιόδοξα μηνύματα για το μέλλον του αθλήματος

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πρώτο Πρωτάθλημα Εδαφοσφαίρισης (Pétanque) στην Κύπρο, μια ξεχωριστή αθλητική διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Cyprus Petanque Club, στα Κάτω Πολεμίδια.

Το πρώτο αυτό πρωτάθλημα αποτέλεσε μια σημαντική στιγμή για την ιστορία του αθλήματος στη χώρα μας, καθώς συνδύασε τον αθλητικό συναγωνισμό με τον ενθουσιασμό, τις δυνατές συγκινήσεις και το πνεύμα της ευγενούς άμιλλας.

Η διοργάνωση ολοκληρώθηκε αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις και στέλνοντας ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα για την ανάπτυξη και την προοπτική της εδαφοσφαίρισης στην Κύπρο.

Ιδιαίτερη χαρά και τιμή για τους διοργανωτές αποτέλεσε η διεθνής διάσταση του πρωταθλήματος, καθώς συμμετείχαν αθλητές από τη Γαλλία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιταλία και φυσικά την Κύπρο. Η παρουσία αθλητών από διαφορετικές χώρες προσέδωσε στη διοργάνωση ξεχωριστό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυναμική του αθλήματος ως μέσο επικοινωνίας, συνεργασίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και λαών.

Οι πρωταγωνιστές του πρώτου πρωταθλήματοςΜετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών αναμετρήσεων, η τελική κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής:

1η θέση – Πρωταθλητής: Θεόδωρος Πέτρου

2η θέση: Μέλιος Παπαμενελάου

3η θέση: Κώστας Κουφαλλής

Το Cyprus Petanque Club συγχαίρει θερμά τους τρεις αθλητές για τις επιδόσεις τους, καθώς και όλους ανεξαιρέτως τους συμμετέχοντες, οι οποίοι με την παρουσία, την αγωνιστικότητα και το αθλητικό τους ήθος συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία αυτής της ιστορικής διοργάνωσης.

Παράλληλα, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι στήριξαν και συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή, συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση ενός πρωταθλήματος που φιλοδοξεί να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας εποχής για την εδαφοσφαίριση στην Κύπρο.

Ένα νέο κεφάλαιο για την εδαφοσφαίριση στην ΚύπροΓια το Cyprus Petanque Club, το πρώτο εγγεγραμμένο σωματείο εδαφοσφαίρισης στην Κύπρο, η επιτυχία του πρωταθλήματος αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από την ολοκλήρωση μιας αθλητικής διοργάνωσης.

Αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς την οργανωμένη ανάπτυξη, την καθιέρωση και την ευρύτερη διάδοση του αθλήματος στο νησί μας.Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια ζωντανή και δυναμική αθλητική κοινότητα, ανοιχτή σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας ή προηγούμενης αθλητικής εμπειρίας.

Μια κοινότητα όπου ο καθένας θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την εδαφοσφαίριση, να αθληθεί, να αναπτύξει νέες φιλίες και να απολαύσει τις αξίες που πρεσβεύει ο αθλητισμός.

Η επιτυχία του πρώτου πρωταθλήματος μάς γεμίζει αισιοδοξία, δύναμη και αποφασιστικότητα να συνεχίσουμε την προσπάθεια, με στόχο η εδαφοσφαίριση να αποκτήσει τη θέση που της αξίζει στον κυπριακό αθλητισμό, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους φίλους και νέους αθλητές.Το πρώτο πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε.

Η προσπάθεια, όμως, συνεχίζεται και το ταξίδι της εδαφοσφαίρισης στην Κύπρο μόλις ξεκίνησε!Με αγάπη για τον αθλητισμό, όραμα, συνέπεια και συλλογική προσπάθεια, το Cyprus Petanque Club συνεχίζει να εργάζεται για ένα καλύτερο και πιο δυναμικό μέλλον για το άθλημα.

Σχετικά με το Cyprus Petanque ClubΤο Cyprus Petanque Club είναι το πρώτο εγγεγραμμένο σωματείο εδαφοσφαίρισης στην Κύπρο, με στόχο την προώθηση, ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος, καθώς και τη δημιουργία μιας ενεργής αθλητικής κοινότητας.Για περισσότερες πληροφορίες:

Cyprus Petanque ClubΜάριος Νικολαΐδης – Πρόεδρος Σωματείου1ος Δρόμος, Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός 4157