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Έξτρα όπλο και τι όπλο

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Η επιστροφή του Καφού στην αγωνιστική δράση κρίνεται ως μία πολύ σημαντική έξτρα επιλογή για τον Ούγκο Μάρτινς ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Ο 33χρονος χαφ αποτέλεσε την βασική επιλογή του Πορτογάλου χαφ στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ιδανικά λόγω της βαριάς τιμωρίας που δέχτηκε.

Ουσιαστικά αυτό που είδαμε στο μικρό δείγμα… Καφού είναι πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει την ποιότητα και πολύ καλά χαρακτηριστικά για να κρατήσει την ισορροπία στο μεσοαμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού της ΑΕΛ. Αυτό που του έλειπε και επίσης φάνηκε είναι ο αγωνιστικός ρυθμός. Κάτι που δεν μπόρεσε να αποκτήσει προφανώς αφού με το που ξεκίνησε το πρωτάθλημα αναγκάστηκε να μείνει εκτός δράσης για καιρό.

Τα πρώτα παιχνίδια για μία ομάδα που έκανε τόσες πολλές μεταγραφές όπως η ΑΕΛ είναι πολύ σημαντικά προκειμένου να αποκτηθεί ομοιογένεια στο σύνολο. Αυτό το στερήθηκε ο Καφού που ναι μεν ακολουθούσε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, ωστόσο δεν μπορούσε να βρει αγωνιστικό ρυθμό εφαρμόζοντας το πλάνο του προπονητή στο γήπεδο.

Όλο αυτό το διάστημα αποχής του 33χρονου, ο Μαρτίνς στράφηκε στις άλλες λύσεις που έχει για τον άξονα της μεσαίας γραμμής (Ουντέν, Ταβάρες, Νταβόρ) και το αποτέλεσμα δεν κρίνεται αρνητικά.

Πλέον μπαίνει στην εξίσωση και ο Καφού δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στον Μαρτίνς να προσαρμόσει ανάλογα με τον αντίπαλο το πλάνο του. Το σίγουρο είναι πως πρόκειται για έναν δυναμικό χαφ που μπορεί να ενισχύσει την σωστότερη αμυντική λειτουργία της ΑΕΛ αλλά και να βοηθήσει στην ανάπτυξη.

 

 

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΑΕΛ

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