Το «μήνυμα» του Μουρίνιο στον Αντσελότι για τον Εντρικ
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Έντρικ δυσκολεύεται να βρει θέση στην επίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Κιλιάν Μπαπέ βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, με τον Γάλλο άσο να σκοράρει και πάλι, στην άνετη νίκη επί της Βαλένθια με 3-0.
Ωστόσο, ο Κάρλο Αντσελότι τον υπολογίζει για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας και τον έχει καλέσει για τους φιλικούς αγώνες της «σελεσάο» μέσα στον Νοέμβριο. Στην συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τις «νυχτερίδες», ο προπονητής των Μαδριλένων, Ζοσέ Μουρίνιο, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Η άποψή μου είναι σαφής, θέλω ο Έντρικ να παίξει. Εάν ο Αντσελότι τον βάλει ν΄αγωνισθεί κατά την διάρκεια αυτής της διακοπής των εθνικών ομάδων, θα είμαι ενθουσιασμένος».