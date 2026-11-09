Διπλό με φοβερό Φερμίν στο Μετροπολιτάνο για την Μπάρτσα!

Τι κι αν ο Χουλιάνο Σιμεόνε άνοιξε το σκορ για την Ατλέτικο στο 10ο λεπτό... ο Φερμίν Λόπεθ με δύο γκολ, στο 45΄ και στο 66΄ οδήγησε σε μεγάλο «διπλό» την Μπαρτσελόνα, 2-1, στη Μαδρίτη, απέναντι στην Ατλέτικο, στο ντέρμπι κορυφής. Ένα «διπλό» που διατηρεί τους «μπλαουγκράνα» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με 33 βαμούς, μετά το πέρασμά τους από μία εκ των δυσκολότερων εδρών του ισπανικού πρωταιλήματος.

Ο Χουλιάνο Σιμεόνε, μετά από ασίστ του Χουλιάν Άλβαρες, είχε «γράψει» το 1-0 για τους Μαδριλένους. Όμως, πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος και συγκεκριμένα στο 45΄, ο Φερμίν Λόπεθ με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα (1-1). Και στο 66΄, ο Φερμίν Λόπεθ έγινε «ήρωας» των Καταλανών, όταν βρήκε ξανά δίχτυα με όμορφο πλασέ, χάρη στην αξιοποίηση της κάθετης πάσας του Λαμίν Γιαμάλ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Σεβίλη-Αλαβές 0-0 Μάλαγα-Σανταντέρ 1-2 (28΄ Ντότορ - 50΄ Ικερ Λούκε, 60΄ Ζαμπίρι) Εσπανιόλ-Λα Κορούνια 0-0 Οσασούνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1 (90΄ Κατένα - 85΄ Νίκο Γουίλιαμς) Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης 0-3 (28΄ Βαλβέρδε, 36΄ Γκιουλέρ, 75΄ Μπαπέ) Ελτσε-Μπέτις 0-2 (81΄ Ρικέλμε, 89΄ Μπαρτρά) Σοσιεδάδ-Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 (67΄ Οσκαρσον) Θέλτα-Λεβάντε 0-0 Βιγιαρεάλ-Χετάφε 2-0 (80' Μπιουκάναν, 90'+1 Ρομέρο) Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-1 (10΄ Σιμεόνε - 45΄ Λόπεθ ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες) Μπαρτσελόνα 33 Ρεάλ Μαδρίτης 30 Ατλέτικο Μαδρίτης 28 Μπέτις 26 Σοσιεδάδ 22 Σεβίλη 18 Αθλέτικ Μπιλμπάο 16 -11αγ. Βιγιαρεάλ 15 Λα Κορούνια 15 Σανταντέρ 14 Θέλτα 13 Αλαβές 13 Εσπανιόλ 12 Ράγιο Βαγεκάνο 12 -11αγ. Χετάφε 12 Οσασούνα 12 Λεβάντε 11 Έλτσε 10 Βαλένθια 9 Μάλαγα 5