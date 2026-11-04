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Να πετύχει στην Ολλανδία αυτό που δεν έκανε ποτέ φέτος!

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Η Πάφος FC αντιμετωπίζει την Τβέντε στην Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Conference League, με στόχο την πρώτη φετινή εκτός έδρας ευρωπαϊκή νίκη.

Για πέμπτη φορά την τρέχουσα περίοδο η Πάφος FC θα δοκιμαστεί σε ένα εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Και εύχεται αυτή τη φορά, όταν επιστρέψει στη βάση της, να έχει στις αποσκευές την πολυπόθητη νίκη. Οι περσινοί κυπελλούχοι αντιμετωπίζουν αύριο (22:00) στην Ολλανδία την Τβέντε, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Ρhase του Conference League.

Μία ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή, καθώς η ολλανδική ομάδα είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Έχει δύο στα δύο στη διοργάνωση ενώ στο πρωτάθλημα Ολλανδίας είναι 4η και μόλις στο -2 από την κορυφή και προέρχεται από το εκπληκτικό 0-9 επί της Εξέλσιορ.

Η Πάφος FC δεν μπόρεσε, λοιπόν, να χαμογελάσει στα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια που έδωσε εκτός των τειχών. Και στην 5η απόπειρα, εύχεται να χαμογελάσει.

Στο πρώτο επίσημο ματς της σεζόν ηττήθηκε στο Σπλιτ από τη Χάιντουκ (2-0) ενώ στη συνέχεια έχασε στις λεπτομέρειες (1-0) από τη Σάλτσμπουργκ (γκολ στο 89΄). Ούτε απέναντι στην αλβανική Ντίναμο Σίτι μπόρεσε να κερδίσει (1-1), σε ένα παιχνίδι που είχε την ετικέτα του φαβορί. Έπειτα, έπαιξε με την Αταλάντα, από την οποία ηττήθηκε με 3-1. Τώρα είναι και πάλι αουτσάιντερ, εντούτοις, όμως, θα προσπαθήσει για το… μίνι μπαμ, που θα τη βάλει ξανά στις ράγες για πρόκριση. Έχει έναν βαθμό από την ισοπαλία εντός έδρας με αντίπαλο τη Ρίγα.

Πολύ πιθανόν ο Ρικάρντο Σα Πίντο να επιλέξει έναν αγωνιστικό σχεδιασμό με αμυντικό προσανατολισμό, μιας και ο αντίπαλος δείχνει να έχει… επιθετικές τάσεις. Είναι αντιληπτό πως για να έρθει ένα καλό αποτέλεσμα, δεν πρέπει να γίνουν επιπόλαια λάθη και οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν, να γίνουν γκολ. Ο καταρτισμός του πλάνου γίνεται χωρίς τους Μπιέλ, Ενγκαμαλέου, λόγω τραυματισμού, εξαιρετικά αμφίβολοι είναι οι Γκολντάρ και Μαέ ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Ζαγκέ, Μαμάντοφ, Νορό και Πατράο.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FCΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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