Ετοιμάζεται μεγάλο κορεό κόντρα στη Ρεάλ - Οι οδηγίες της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Στο παιχνίδι θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο κορεό, με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να δίνει τις σχετικές οδηγίες προς τον κόσμο της.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«Ενημερώνουμε τους φίλους της ομάδας μας που θα δώσουν απόψε το παρων στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League ότι στις θέσεις τους στο γήπεδο θα υπάρχει υλικό που προορίζεται για τη δημιουργία κορεό.Σας ενημερώνουμε επίσης πως θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές, οπότε μετά την πρώτη χρήση διατηρήστε τα. Θα δοθούν οδηγίες στο γήπεδο».