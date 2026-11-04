Κύπελλο: Στη σέντρα Δόξα και Ολυμπιακός για το προτελευταίο εισιτήριο της πρόκρισης
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Δόξα φιλοξενεί τον Ολυμπιακό σε νοκ άουτ αγώνα για την πρώτη φάση του Κυπέλλου.
Με ακόμη έναν αγώνα συνεχίζεται σήμερα η δράση για την πρώτη φάση του κυπέλλου, με τη Δόξα να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό σε νοκ άουτ παιχνίδι.
Χθες, ακόμη δύο ομάδες της Α΄ Κατηγορίας πήραν εισιτήρια για τη φάση των «16» . Η ΑΕΛ και η Καρμιώτισσα επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά απέναντι σε Ηρακλή Γερολάκκου και Ερμή και βρέθηκαν στη β΄ φάση. Συνολικά εκκρεμούν ακόμη δύο αναμετρήσεις για να συμπληρωθεί η 16άδα. Αναλυτικά:
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Σπάρτακος - Krasava Ε.Ν.Υ. 0-2
Άρης - Εθνικός Άχνας 4-0
ΑΕΚ - Ακρίτας 3-2
Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρ. 4-0
Ομόνοια Αρ. - Διγενής Μόρφου 6-3
ΑΠΟΕΛ - Χαλκάνορας 5-2
ΑΕΛ - Ηρακλής Γερ.
Καρμιώτισσα - Ερμής
Τετάρτη 04/11
18:00 Δόξα - Ολυμπιακός
Πέμπτη 05/11
20:00 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών
Υπενθυμίζουμε πως Πάφος FC και Ομόνοια, που συμμετέχουν σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά και ο Απόλλωνας που ήταν φιναλίστ του περσινού τελικού, επωφελήθηκαν βάσει προκήρυξης, όπως και η Ανόρθωση, ο ΑΣΙΛ και η Ένωση που ήταν οι τυχερές ομάδες από την κλήρωση.