Κύπελλο: Στη σέντρα Δόξα και Ολυμπιακός για το προτελευταίο εισιτήριο της πρόκρισης

Με ακόμη έναν αγώνα συνεχίζεται σήμερα η δράση για την πρώτη φάση του κυπέλλου, με τη Δόξα να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό σε νοκ άουτ παιχνίδι.

Χθες, ακόμη δύο ομάδες της Α΄ Κατηγορίας πήραν εισιτήρια για τη φάση των «16» . Η ΑΕΛ και η Καρμιώτισσα επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά απέναντι σε Ηρακλή Γερολάκκου και Ερμή και βρέθηκαν στη β΄ φάση. Συνολικά εκκρεμούν ακόμη δύο αναμετρήσεις για να συμπληρωθεί η 16άδα. Αναλυτικά:

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σπάρτακος - Krasava Ε.Ν.Υ. 0-2

Άρης - Εθνικός Άχνας 4-0

ΑΕΚ - Ακρίτας 3-2

Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρ. 4-0

Ομόνοια Αρ. - Διγενής Μόρφου 6-3

ΑΠΟΕΛ - Χαλκάνορας 5-2

ΑΕΛ - Ηρακλής Γερ.

Καρμιώτισσα - Ερμής

Τετάρτη 04/11

18:00 Δόξα - Ολυμπιακός

Πέμπτη 05/11

20:00 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών

Υπενθυμίζουμε πως Πάφος FC και Ομόνοια, που συμμετέχουν σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά και ο Απόλλωνας που ήταν φιναλίστ του περσινού τελικού, επωφελήθηκαν βάσει προκήρυξης, όπως και η Ανόρθωση, ο ΑΣΙΛ και η Ένωση που ήταν οι τυχερές ομάδες από την κλήρωση.