Με οδηγό το αήττητο σερί ο Ολυμπιακός ψάχνει αποτέλεσμα στην έδρα της Ρεν

Μία ιδιαίτερα απαιτητική αναμέτρηση περιμένει τον Ολυμπιακό στη Γαλλία, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης (04/11, 17:30) αντιμετωπίζει τη Ρεν στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Europa League. Οι δύο ομάδες παραμένουν αήττητες στη φετινή διοργάνωση και θέλουν να δώσουν συνέχεια στη θετική τους παρουσία.

Η ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Γιουβέντους έφερε τη Ρεν στη 13η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Ολυμπιακός βρίσκεται πέμπτος, με τέσσερις βαθμούς περισσότερους. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τη νίκη με 1-0 επί της Σπάρτα Πράγας και ταξιδεύουν στη Γαλλία με στόχο ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα.

Η Ρεν ποντάρει στη δυνατή έδρα της

Η ομάδα της Βρετάνης παρουσιάζει δύο διαφορετικά πρόσωπα τη φετινή σεζόν. Στο Roazhon Park έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική, παραμένοντας αήττητη σε όλες τις εντός έδρας αναμετρήσεις της και κυνηγώντας την έκτη διαδοχική νίκη μπροστά στο κοινό της.

Παράλληλα, θέλει να πετύχει δύο συνεχόμενες εντός έδρας νίκες στη League Phase του Europa League, κάτι που έχει να καταφέρει από το 2023. Ωστόσο, η σταθερότητα αποτελεί ζητούμενο για την ομάδα του Φρανκ Εζ. Από τον Σεπτέμβριο και μετά έχει καταφέρει μόλις μία φορά να πανηγυρίσει δύο διαδοχικές νίκες σε επίσημα παιχνίδια, ενώ τα αμυντικά προβλήματα έχουν γίνει ιδιαίτερα εμφανή το τελευταίο διάστημα.

Στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της έχει δεχθεί συνολικά 11 γκολ, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την ήττα με 5-2 από τη Νις για το γαλλικό πρωτάθλημα. Υπάρχει, πάντως, ένα στοιχείο που δίνει επιπλέον ενδιαφέρον στην αναμέτρηση: η Ρεν έχει κερδίσει όλα τα προηγούμενα παιχνίδια της απέναντι σε ελληνικές ομάδες στο Europa League, δεχόμενη μόλις ένα γκολ σε κάθε συνάντηση.

Ολυμπιακός με ανεβασμένη ψυχολογία

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Η απογοήτευση από τον αποκλεισμό στα προκριματικά του Champions League, μετά την ήττα με συνολικό σκορ 2-1 από τη Ναϊμέγκεν, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Οι Πειραιώτες έχουν αφήσει πίσω τους εκείνη την περίοδο και παρουσιάζουν μεγάλη συνέπεια στα αποτελέσματά τους. Έχουν γνωρίσει μόλις μία ήττα στα τελευταία 15 επίσημα παιχνίδια τους, ενώ προέρχονται από εννέα συνεχόμενες νίκες.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η παρουσία τους μακριά από το γήπεδό τους. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει κερδίσει τα πέντε τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις. Μοναδική ήττα της ως φιλοξενούμενη τη φετινή σεζόν παραμένει το 2-1 από τη Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League.

Στο Europa League, ο Ολυμπιακός συγκαταλέγεται στις πέντε ομάδες που έχουν διατηρήσει το απόλυτο των νικών μέχρι την τέταρτη αγωνιστική, ενώ παραμένει αήττητος στα τελευταία δέκα παιχνίδια του στη φάση των ομίλων ή στη League Phase της διοργάνωσης.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως από την ήττα με 3-1 από τη Μίλαν το 2018, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν χάσει εκτός έδρας παιχνίδι στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης όταν έχουν προηγηθεί στο σκορ.

Η παράδοση με τις γαλλικές ομάδες

Η ιστορία των αναμετρήσεων δεν ευνοεί ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ηττηθεί στα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια του στο Europa League απέναντι σε γαλλικούς συλλόγους. Υπάρχει, ωστόσο, ένα πρόσφατο αποτέλεσμα που προσφέρει λόγους αισιοδοξίας. Στην τελευταία του επίσκεψη στη Γαλλία για τη διοργάνωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μαρσέιγ με 1-0 στο Βελοντρόμ, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής.

Αγωνιστικά, η Ρεν ενδέχεται να στερηθεί τις υπηρεσίες του Εστεμπάν Λεπόλ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αστράγαλο. Αμφίβολη παραμένει και η συμμετοχή του βασικού τερματοφύλακα Μπρις Σαμπά, λόγω τραυματισμού στο πόδι. Στο παιχνίδι με τη Γιουβέντους, ο Μούσα Αλ Ταμαρί και ο Μπουλαγέ Ντια πέτυχαν τα δύο γκολ της ομάδας τους στο πρώτο ημίχρονο, σημειώνοντας τα πρώτα τους τέρματα στη φετινή διοργάνωση.

Στο προηγούμενο παιχνίδι του Europa League, ο Αρμάντο Γκονζάλες σημείωσε το δεύτερο γκολ του στη διοργάνωση, αποτελώντας μέχρι στιγμής τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του. Παράλληλα, ο Στέφαν Ορτέγκα χρειάστηκε να πραγματοποιήσει μόλις μία επέμβαση για να κρατήσει ανέπαφη την εστία του και να καταγράψει τη δεύτερη φετινή του παρουσία χωρίς να δεχθεί γκολ.

Η αναμέτρηση στη Γαλλία αποτελεί ένα σημαντικό τεστ για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες έχουν την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν την εξαιρετική αγωνιστική τους κατάσταση και να διατηρήσουν τη θέση τους ανάμεσα στις ομάδες που ξεχωρίζουν στη φετινή διοργάνωση. Απέναντί τους, όμως, θα βρουν μια Ρεν που παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή στην έδρα της και αναζητά αντίδραση μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΡΕΝ (Φρανκ Εζ): Λεμέτρ, Αΐτ Μπουντλάλ, Κρέσγουελ, Ρουό, Ρέινολντς, Σισέ, Ρονζιέ, Καμαρά, Τόμασον, Αλ Ταμαρί, Μαϊέντα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα (Κάρμο), Μπρούνο, Φρόιλερ, Έσε, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Σίλβα, Γκονζάλες.