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Α. Δημητρίου: Με απουσίες αλλά και πίστη κόντρα στη Ναϊμέγκεν – Τι ισχύει τελικά με τον Μπάλκοβετς

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ανδρέας Δημητρίου μίλησε για τις απουσίες της Ομόνοιας ενόψει Ναϊμέγκεν και εκτίμησε ότι ο Μπάλκοβετς δύσκολα θα αγωνιστεί πριν από τη διακοπή.

Μπορεί ο αυριανός αγώνας (19:45) απέναντι στη Ναϊμέγκεν, για την 4η αγωνιστική του Europa League, να είναι δύσκολος για την Ομόνοια, όμως στο πράσινο στρατόπεδο είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί να ανταπεξέλθουν στην εκτός έδρας αναμέτρηση.

Ενόψει του αγώνα με την ολλανδική ομάδα, ο εκπρόσωπος Τύπου των πρασίνων Ανδρέας Δημητρίου, μιλώντας πριν την αναχώρηση της αποστολής, εξέφρασε την πίστη του ότι η Ομόνοια μπορεί να φύγει με κέρδος από την Ολλανδία.

«Είναι ένας ακόμα δύσκολος αγώνας για εμάς», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Μία ακόμα σημαντική εμπειρία για την ομάδα. Πάμε στην Ολλανδία με έξι βαθμούς στις αποσκευές μας, μία σημαντική συγκομιδή που μας κάνει να θέλουμε να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα. Σίγουρα, πάμε σε μια δύσκολη έδρα, το αναγνωρίζουμε, απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα ενός από τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, οπότε οι δυσκολίες θα είναι εκεί, όμως θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε το πλάνο μας στο γήπεδο και να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Όσον αφορά τους τραυματισμούς που ταλαιπωρούν την ομάδα, είπε: «Υπάρχουν κάποιες απουσίες, σε συγκεκριμένη θέση, κυρίως στο αριστερό άκρο της άμυνας. Όμως, ο προπονητής και οι συνεργάτες του θα προσπαθήσουν να βρουν τις λύσεις και να παρατάξουν την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα».

Ειδικά για την κατάσταση του Μπάλκοβετς, δήλωσε: «Είναι ένας μυϊκός τραυματισμός, εκτιμούμε ότι είναι δύσκολο να παίξει πριν τη διακοπή, θα αξιολογούμε την κατάστασή του για να δούμε ποιες είναι οι πιθανότητες, όμως είναι δύσκολο. Επομένως, το πιθανότερο θα εκμεταλλευτεί το διάστημα της διακοπής για να επανέλθει».

Αναφέρθηκε και στον αριθμό των φίλων της Ομόνοιας που θα βρεθούν στην Ολλανδία: «Θα έχουμε περίπου 600 οπαδούς, μεγάλη παρουσία σε εκτός έδρας παιχνίδι, σε ένα γήπεδο που δεν είναι μεγάλο σε χωρητικότητα. Επομένως, η παρουσία τους θα είναι πολύ σημαντική».

Για το πρόγραμμα της ημέρας: «Στις 19:00 ώρα Κύπρου θα έχουμε τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή, 19:45 η προπόνηση και ακολούθως η ομάδα θα ξεκουραστεί για τον αυριανό αγώνα».

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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