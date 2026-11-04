Ό,τι είχε πάθει άλλη μια φορά στην ιστορία της, η Ρόμα το είδε… εις διπλούν φέτος!

Η Ρόμα του Γκασπερίνι είχε αποκτήσει προβάδισμα δυο τερμάτων από πολύ νωρίς στο «Ολντ Τράφορντ» το βράδυ της Τρίτης κι αντί να προκαλέσει την ολοκληρωτική κατάρρευση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το… έπαθε εκείνη.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» με τον Κούνια να το παίρνει πάνω του, έφτασε σε τεράστια ανατροπή, με το τελικό 3-2 να σημειώνει μια ιδιαίτερα αρνητική ιστορία για τους «τζαλορόσι».

Μόλις για τρίτη φορά στα χρονικά στην παρουσία της στο Champions League, η Ρόμα βλέπει αντίπαλο από το εις βάρος του 2-0 να φτάνει σε νίκη απέναντί της. Ωστόσο, οι δυο εκ των τριών περιπτώσεων ήρθαν την τρέχουσα ποδοσφαιρική χρονιά, αφού είχε προηγηθεί και η εντός έδρας ήττα από τη Ρεάλ (3-4) στο «Ολίμπικο».