ΦΩΤΟ: Έτοιμοι να πετάξουν για Ολλανδία ο Σα Πίντο και η παρέα του

Η αποστολή της Πάφος FC αναχωρεί στις 10:00 το πρωί για την Ολλανδία, ενόψει της αυριανής δύσκολης αναμέτρησης (22:00) με αντίπαλο την Τβέντε για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Στο κυανόλευκο στρατόπεδο υπάρχει αποφασιστικότητα για θετικό αποτέλεσμα.

Οι περσινοί κυπελλούχοι, έχοντας επίγνωση του υψηλού βαθμού δυσκολίας του αγώνα, ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους το βράδυ επί ολλανδικού εδάφους. Στόχος για το συγκρότημα της Πάφου είναι να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.











