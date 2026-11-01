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Κανένα πρόβλημα για τη Ρεάλ στο Σανταντέρ και πάει με... φόρα στην Αθήνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Εύκολο απόγευμα για τους Μαδριλένους πριν τη μάχη με την ΑΕΚ.

Με φόρα θα έρθει στην Αθήνα η Ρεάλ Μαδρίτης για το ματς με την ΑΕΚ στο Champions League (4/11-19:45), καθώς ήταν εντυπωσιακή στο Σανταντέρ, επικρατώντας εύκολα της τοπικής Ρασίνγκ με 3-0, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής στη LaLiga, πετυχαίνοντας και τα τρία γκολ στο Α' μέρος, ρίχνοντας στη συνέχεια το ρυθμό της.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, με ενισχυμένη ψυχολογία μετά τη μεγάλη νίκη στην έδρα της Μπαρτσελόνα την περασμένη αγωνιστική, μπήκε δυνατά στο ματς και κατάφερε να προηγηθεί με 3-0 με τα γκολ των Μπαπέ (11'), Μπέλιγχαμ (21') και Ντιομαντέ (36'), «καθαρίζοντας» το ματς από το πρώτο ημίχρονο. Οι «μπλάνκος» αγωνίστηκαν με τους: Κουρτουά, Αλεξάντερ-Αρνολντ, Κονατέ, Χάουσεν, Κουκουρέγια, Σίλβα (77' Καμαβινγκά), Τσουαμενί, Γκιουλέρ (67' Ντίαθ), Μπέλιγχαμ, Ντιομαντέ (85' Εντρικ) και Μπαπέ.

Νωρίτερα, η Χετάφε έκανε την ανατροπή στην έδρα της κόντρα στη Σεβίλη (3-1) και κατάφερε να ξεφύγει, με την τρίτη φετινή νίκη της, να ξεφύγει για πρώτη φορά από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η ομάδα της Ανδαλουσίας άνοιξε το σκορ με τον Σάλας (19'), αλλά στην επανάληψη οι Μαδριλένοι ανέβασαν την απόδοση τους και κατάφεραν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης με τον Ουνάλ στο 68ο λεπτό, με τον Σατριάνο δέκα λεπτά αργότερα να κάνει την ανατροπή και τον Μανγκαλά στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων να διαμορφώνει το τελικό σκορ.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 11ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ         0-1

(60' Καμπρέρα)

Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης  0-2

(36’ Γκριμάλντο, 62’ Σιμεόνε)

Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα       3-0

(36’, 55’ Ντε Φρούτος, 73’ Λόπεθ)

Μπέτις-Μάλαγα              2-1

(38’ Μπάρτρα, 45’+2’ Φορνάλς – 68’ Νίνο)

Μπαρτσελόνα-Αλαβές         6-1

(8',41' Ραφίνια, 23' Φερμίν Λόπεθ, 45'+1,66' Γιαμάλ, 81' Γκόρντον - 84' Ντίας)

Χετάφε-Σεβίλλη             3-1

(68' Ουνάλ, 78' Σατριάνο, 90'+ Μανγκαλά-19' Σάλας)

Σανταντέρ-Ρεάλ Μαδρίτης    0-3

(11' Μπαπέ, 21' Μπέλιγχαμ, 36' Ντιομαντέ)

Ελτσε-Βαλένθια            1/11

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σοσιεδάδ 1/11

Λα Κορούνια-Οσασούνα      2/11

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Μπαρτσελόνα       30

Ατλέτικο Μαδρίτης 28

Ρεάλ Μαδρίτης     27

Μπέτις            23

Σοσιεδάδ          19 -10αγ.

Σεβίλλη           17

Αλαβές            12

Αθλέτικ Μπιλμπάο  12 -9αγ.

Βιγιαρεάλ         12

Θέλτα             12

Ράγιο Βαγεκάνο    12 -10αγ.

Χετάφε            12

Λα Κορούνια       11 -10αγ.

Εσπανιόλ          11

Οσασούνα          11 -10αγ.

Σανταντέρ         11

Λεβάντε           10

Έλτσε             10 -10αγ.

Βαλένθια           6 -10αγ.

Μάλαγα             5

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