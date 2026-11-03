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«Γιατρικό» που θα την ανακουφίσει

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Η Ομόνοια σε μεγάλο βαθμό έχει... στιγματιστεί από την αστοχία και τις χαμένες κλασσικές ευκαιρίες

Χωρίς ανάσα η Ομόνοια πάει από... υποχρέωση σε υποχρέωση. Η νίκη επί της ΑΕΛ έφερε ηρεμία την κατάλληλη στιγμή, ενώ ο συνδυασμός αποτελεσμάτων διατηρεί την ομάδα της πρωτεύουσας σε τροχιά κορυφής (-2). Έτσι, το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ συγκεντρώθηκε ήδη στη νέα ευρωπαϊκή πρόκληση, αυτή τη φορά κόντρα στη Νάιμεγκεν.

Οι Ολλανδοί περιμένουν την αποστολή των πρασίνων για το παιχνίδι της Πέμπτης (05/11, 19:45) και η αναμέτρηση δεν είναι... παίξε γέλασε. Το «τριφύλλι» έχει άλλο ένα ψηλό εμπόδιο να προσπεράσει και ο Νορβηγός τεχνικός άρχισε εντατική μελέτη ώστε η ομάδα του να χτυπήσει στα σημεία-κλειδιά που θα επιτρέψουν στην Ομόνοια να αποδράσει με θετικό αποτέλεσμα. Ο βαθμός της ισοπαλίας δεν είναι ανεπιθύμητος στο πράσινο στρατόπεδο, ωστόσο θα πάει με σκοπό να φύγει με το τρίποντο, το οποίο θα εκτοξεύσει τις πιθανότητες για να πάει παρακάτω. 

Σε αυτή την προσπάθεια η αποτελεσματικότητα θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Η Ομόνοια σε μεγάλο βαθμό έχει... στιγματιστεί από την αστοχία και τις χαμένες κλασσικές ευκαιρίες, οι οποίες σε κάποιες αναμετρήσεις την βάζουν σε... μπελάδες. Τα παιχνίδια με Ολυμπιακό (2-2) και ΑΕΚ (0-2) είναι... φρέσκα στις μνήμες όλων των πρασίνων, ενώ και στη νίκη με την ΑΕΛ (2-0), οι χαμένες ξεκάθαρες φάσεις έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους. Είναι ίσως το μελανό σημείο της τρέχουσας σεζόν για την ομάδα της πρωτεύουσας, στο οποίο η τεχνική ηγεσία ψάχνει... γιατρικό. Από τη μια, υπάρχει ικανοποίηση για τη δημιουργικότητα, όμως όσο η μπάλα δεν μπαίνει στο πλεχτό, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει το άγχος κατά τη διάρκεια του εκάστοτε αγώνα. Στο παιχνίδι με τη Νάιμεγκεν ενδέχεται οι ευκαιρίες να είναι περιορισμένες, έτσι όσο πιο εύστοχοι είναι οι ποδοσφαιριστές, τόσο το καλύτερο για να μπει θετικό πρόσημο στο τέλος του 90λεπτου. 

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, η προσοχή είναι στους Μπάλκοβετς και Ντουβέρν. Οι πιθανότητες για να προλάβουν το παιχνίδι δεν είναι με το μέρος του πρώτου. Ουσιαστικά, οι εξετάσεις θα ξεκαθαρίσουν το διάστημα της απουσίας του. Ο δεύτερος δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό και εκτός απροόπτου θα βρίσκεται στις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας. Δεδομένα εκτός οι Νεγκό-Χρίστου. Η αποστολή θα αναχωρήσει το πρωί της Τετάρτης (04/11) και θα επιστρέψει το βράδυ της Παρασκευής (06/11). Νωρίτερα, θα προπονηθεί επί ολλανδικού εδάφους στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το κυριακάτικο ντέρμπι με την Ανόρθωση.

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