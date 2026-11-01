Πατέρας Λαμίν: «Το επώνυμο του γιου μου δεν είναι Γιαμάλ!»

Τόσο καιρό φαίνεται πως όλοι λέγαμε λάθος το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ. Σύμφωνα με τον πατέρα του, Μουνίρ Νασράουι, αυτό δεν είναι το πλήρες ονοματεπώνυμό του, αλλά μόνο το μικρό του όνομα.

«Ακούστε, θα σας πω κάτι, και θέλω όλος ο κόσμος να το μάθει αυτό. Το όνομά του είναι Λαμίν Γιαμάλ. Αλλά το Γιαμάλ ΔΕΝ είναι το επώνυμό του, κυρίες και κύριοι. Το επώνυμό του είναι Νασράουι Εμπάνα. Θέλω όλοι να το καταλάβουν αυτό, οπότε μην τα μπερδεύετε. Το Λαμίν Γιαμάλ είναι το μικρό του όνομα. Έτσι είναι τα πράγματα!», ανέφερε ο μόλις 34 ετών πατέρας του 19χρονου σούπερ σταρ.

Πάντως ο άσος της Μπαρτσελόνα έχει επιλέξει στη φανέλα του να αναγράφεται το «Λαμίν Γιαμάλ», τόσο σε συλλογικό επίπεδο, όσο και στην εθνική Ισπανίας.

sport-fm.gr