Έβαλε στο στόχαστρο τον Φερμπρούχεν η Ρεάλ

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Μπαρτ Φερμπρούχεν!

Ο 24χρονος τερματοφύλακας εντυπωσιάζει με τις σταθερά πολύ καλές εμφανίσεις που πραγματοποιεί με την Μπράιτον και ισπανικά Μέσα αποκαλύπτουν ότι η «βασίλισσα» παρακολουθεί πολύ στενά τον πρόοδό του, εξετάζοντας παράλληλα σοβαρά το ενδεχόμενο κίνησης για την απόκτησή του.

Όπως αναφέρουν τα εν λόγω ρεπορτάζ, το γεγονός ότι ο Κουρτουά αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ για έναν ακόμα χρόνο, ως το καλοκαίρι του 2028 βοηθά τους Μαδριλένους όσον αφορά το ότι δεν χρειάζεται να βιαστούν στην περίπτωση του Ολλανδού γκολκίπερ, ενώ στο ρόστερ της ομάδας του Μουρίνιο υπάρχει και ο Λούνιν.

Ο Φερμπρούχεν εντάχθηκε στην Μπράιτον το 2023, όταν αποκτήθηκε έναντι 20 εκατ. ευρώ από την Άντερλεχτ, ενώ έχει συμβόλαιο έως το 2028 και η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 40 εκατ. ευρώ.

sport-fm.gr