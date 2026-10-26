Ο Μουρίνιο ήξερε ποιον έπρεπε να συγχαρεί πρώτο, μετά τον θρίαμβο της Ρεάλ στη Βαρκελώνη
ΓΗΠΕΔΟ
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Κλήθηκε την τελευταία στιγμή να προετοιμαστεί ψυχολογικά για τη μεγάλη «μάχη» με την Μπαρτσελόνα, συνεισέφερε ό,τι και όσα μπορούσε κι έτσι ο Λούνιν έκανε τον Μουρίνιο να τον παραδεχθεί.
Ο Λούνιν ενημερώθηκε το πρωί της Κυριακής πως θ’ αντικαθιστούσε τον Κουρτουά στα γκολπόστ της Ρεάλ Μαδρίτης στο μεγάλο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου».
Ο Βέλγος πορτιέρε αντιμετώπιζε πρόβλημα που δεν θα του επέτρεπε να βρεθεί στο γήπεδο κι έτσι ο δεύτερος κατά σειρά κίπερ των «μερένγκες» παρουσιάστηκε στο χορτάρι. Και σ’ εκείνον πήγε πρώτα ο Ζοσέ Μουρίνιο στο φινάλε του θριάμβου που ήρθε με το τελικό 2-1.
Μπορεί οι Μπέλιγχαμ, Ντιομαντέ και Μπαπέ να τράβηξαν τα φώτα πάνω τους, αλλά ο Λούνιν στάθηκε αξιοπρεπέστατα και κέρδισε τη μεγάλη αγκαλιά και την αναγνώριση από τον Πορτογάλο προπονητή του.
sport-fm.gr