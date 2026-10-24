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Φλικ: Μπορεί να γράψει διπλή ιστορία στο Clasico με τη Ρεάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Χάνσι Φλικ μπορεί να φτάσει τις 100 νίκες στον πάγκο της Μπαρτσελόνα και ταυτόχρονα να γράψει ιστορία στη La Liga, εφόσον οι Καταλανοί επικρατήσουν της Ρεάλ στο Clasico.

Ιστορικές διαστάσεις μπορεί να αποκτήσει για τον Χάνσι Φλικ το Clasico της Κυριακής απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς μία νίκη θα του επιτρέψει να πετύχει δύο σπουδαία ορόσημα με την Μπαρτσελόνα. Ο Γερμανός βρίσκεται μία επιτυχία μακριά από τις 100 στον πάγκο των «μπλαουγκράνα», ενώ παράλληλα η ομάδα του έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία της La Liga.

Ο Φλικ μετρά αυτή τη στιγμή 99 νίκες, 10 ισοπαλίες και 20 ήττες στα πρώτα 129 παιχνίδια του με την Μπαρτσελόνα, έχοντας ποσοστό επιτυχιών 76,74%. Πρόκειται για επίδοση ελαφρώς καλύτερη από εκείνη του Λουίς Ενρίκε, ο οποίος είχε 76,24%, ενώ ακολουθούν ο Τίτο Βιλανόβα με 75%, ο Πεπ Γκουαρδιόλα με 72,47% και ο Ελένιο Ερέρα με 70,63%.

Η επιθετική παραγωγή της Μπαρτσελόνα υπό τις οδηγίες του είναι επίσης εντυπωσιακή, με 368 γκολ στα 129 παιχνίδια, δηλαδή 2,85 ανά αγώνα. Τη φετινή σεζόν ο ρυθμός έχει ανέβει ακόμη περισσότερο, καθώς οι Καταλανοί έχουν σημειώσει 50 τέρματα σε μόλις 12 αναμετρήσεις.

Από την ημέρα που διαδέχθηκε τον Τσάβι, ο Φλικ έχει δημιουργήσει και μία εντυπωσιακή συλλογή τίτλων. Στην πρώτη του σεζόν κατέκτησε La Liga, Copa del Rey και ισπανικό Super Cup, ενώ ακολούθησαν ακόμη ένα πρωτάθλημα και ένα Super Cup. Το να φτάσει τις 100 νίκες απέναντι στη Ρεάλ θα αποτελούσε ιδανικό τρόπο για να προσθέσει ακόμη ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στη θητεία του.

Το δεύτερο μεγάλο ρεκόρ αφορά το ξεκίνημα της Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα. Με εννέα νίκες στις πρώτες εννέα αγωνιστικές, οι «μπλαουγκράνα» έχουν ισοφαρίσει την καλύτερη εκκίνηση που κρατά από τη σεζόν 1968-69 και είχε σημειώσει η ίδια η Ρεάλ Μαδρίτης. Αν επικρατήσουν στο Clasico, θα φτάσουν στο 10/10 και θα μείνουν μόνοι στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Η ήττα με 4-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League διέκοψε ένα σερί 11 συνεχόμενων νικών σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς όμως να επηρεάζει την τέλεια πορεία της Μπαρτσελόνα στη La Liga. Έτσι, το Clasico προσφέρει στον Φλικ την ευκαιρία να συνδυάσει μία τεράστια νίκη απέναντι στη μεγαλύτερη αντίπαλο με δύο ιστορικά επιτεύγματα.

sport-fm.gr 

 

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ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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