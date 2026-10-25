Το παρελθόν κτυπά… καμπανάκι στον Απόλλωνα

Ο Απόλλωνας ταξιδεύει στην Πάφο για να παίξει με την Καρμιώτισσα στο «Στέλιος Κυριακίδης» (17:00) και είναι το φαβορί της αναμέτρησης.

Ένας αντίπαλος, πάντως, που στο πρόσφατο παρελθόν τού προκάλεσε… ζημιά. Το γεγονός ότι οι κυανόλευκοι κέρδισαν μονάχα τις τρεις από τις δέκα τελευταίες συναντήσεις τα λέει όλα και κατά κάποιον τρόπο το παρελθόν τού κτυπά… καμπανάκι.

Οφείλει λοιπόν να είναι συγκεντρωμένος και να μην αποπροσανατολιστεί από το γεγονός ότι ο αντίπαλος δεν έχει πετύχει νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Ερνάν Λοσάδα ελπίζει να δει βελτίωση στην άμυνα καθώς τα οκτώ γκολ προβληματίζουν, στηρίζοντας ξανά πάρα πολλά στην αποτελεσματικότητα της επίθεσης, όντας η καλύτερη με 14 γκολ.

Δεν υπολογίζεται ο Ασουνσάο λόγω τιμωρίας, επιστρέφει ο Γκάρι Ροντρίγκες, ενώ την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει η περίπτωση του Ντανίλο Σπόλιαριτς.