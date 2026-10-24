Ρόδρι πριν το Clasico: «Η Ρεάλ δεν μας ξεγελά - Είναι πάντα τρομερά επικίνδυνη»

Ο Ρόδρι έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα ενόψει του μεγάλου Clasico της Κυριακής, προειδοποιώντας ότι η μέχρι τώρα αστάθεια της Ρεάλ Μαδρίτης δεν πρέπει να παραπλανήσει κανέναν. Ο Ισπανός μέσος, που μετακόμισε το καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Σίτι στους «μπλαουγκράνα», ετοιμάζεται για το πρώτο Clasico της καριέρας του.

«Έχω παίξει πολλές φορές απέναντί τους σε νοκ άουτ παιχνίδια και έχω καταλάβει ότι μία από τις μεγάλες δυνάμεις τους είναι πως κάνουν τον αντίπαλο να πιστεύει ότι δεν είναι τόσο καλοί», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δεν μας ξεγελούν – ή τουλάχιστον δεν ξεγελούν εμένα. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πάντα ένας τρομερός αντίπαλος, ανεξάρτητα από τη φόρμα στην οποία βρίσκεται».

Ο 30χρονος χαφ δεν έκρυψε παράλληλα τον ενθουσιασμό του για το πρώτο του ντέρμπι απέναντι στη μεγάλη αντίπαλο της Μπαρτσελόνα. «Το έχω δει πολλές φορές στην τηλεόραση. Όταν ήμουν μικρός ως φίλαθλος και αργότερα παρακολουθώντας και τις δύο ομάδες. Είναι πάντα ένα ξεχωριστό παιχνίδι, όποια πλευρά κι αν εκπροσωπείς, οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενος».

Ο Ρόδρι στάθηκε τέλος και στον ρόλο που θεωρεί ότι έχει αποκτήσει στη νέα του ομάδα, επισημαίνοντας πως η εμπειρία και η ηγετική παρουσία αποτελούν τα σημαντικότερα στοιχεία που μπορεί να προσφέρει. «Νομίζω ότι αυτό που φέρνω κυρίως στην ομάδα είναι η εμπειρία μου, η ηγετική παρουσία, η οργάνωση των συμπαικτών μου και η προσπάθεια να τους μεταδίδω θετική νοοτροπία», υπογράμμισε.

sport-fm.gr