Η Ρεάλ... επιστρέφει στην τελετή για τη «Χρυσή Μπάλα»

Έπειτα από ένα μποϊκοτάζ της τελευταίας στιγμής το 2024 , που οφειλόταν κυρίως στο γεγονός ότι ο Βινίσιους έχασε το βραβείο από τον Ρόδρι, και μια πολύ περιορισμένη παρουσία το 2025, όταν παρευρέθηκε μόνο η παίκτρια Καρολάιν Γουέιρ, η Ρεάλ Μαδρίτης θα έχει πολυπληθέστερη εκπροσώπηση στη φετινή απονομή της «Χρυσής Μπάλας» (Ballon d'Or).

Αυτή θα γίνει στο Λονδίνο τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου για την τελετή, την επομένη του «Clásico» εναντίον της Μπαρτσελόνα (Κυριακή, 21:00).

Ο σύλλογος της Μαδρίτης έχει τέσσερις παίκτες υποψήφιους για τη «Χρυσή Μπάλα»: τον Κιλιάν Μπαπέ, τον Μαρκ Κουκουρέγια, τον Τζουντ Μπέλιγχαμ και τον Βινίσιους Τζούνιορ.

Υπάρχουν επίσης υποψηφιότητες και σε άλλες κατηγορίες: ο Τιμπό Κουρτουά (τερματοφύλακας της σεζόν), ο Γιαν Ντιομαντέ (νέο ταλέντο) και η Φελίσια Σρέντερ (νέο ταλέντο στις γυναίκες).

ΑΠΕ - ΜΠΕ