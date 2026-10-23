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Marca για Βινίσιους: «Δεν ντριμπλάρει και δεν χαμογελάει»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα δεδομένα με τον Βινίσιους στη Ρεάλ και η συσχέτιση με τον ευρωπαϊκό αγώνα με την ΑΕΚ

Ανησυχία προκαλεί στη Ρεάλ Μαδρίτης η αγωνιστική εικόνα του Βινίσιους, με τη Marca να στέκεται στην πτώση της απόδοσής του το τελευταίο διάστημα. Η ισπανική εφημερίδα, σε δημοσίευμά της, χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά τη λέξη «εξαφανίζεται», περιγράφοντας την αλλαγή στην παρουσία του Βραζιλιάνου στο γήπεδο.

Όπως επισημαίνει το μαδριλένικο Μέσο, ο σταρ της «βασίλισσας» δεν παίρνει πλέον με την ίδια συχνότητα πρωτοβουλίες στο ένας εναντίον ενός, ενώ έχει περιορίσει και το χαμόγελό του, στοιχεία που αποτελούσαν σήμα κατατεθέν του παιχνιδιού και της προσωπικότητάς του. Παράλληλα, η Marca εκφράζει προβληματισμό για την κατάστασή του, κάνοντας αναφορά όχι μόνο στην αγωνιστική του πτώση, αλλά και στην εικόνα που παρουσιάζει εκτός των τεσσάρων γραμμών.

«Η αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για τον Βινίσιους, καθώς τότε θα φανεί αν η πρόσφατη κάμψη του είναι απλώς ένα προσωρινό πισωγύρισμα ή αν η αγωνιστική του κατάσταση εξακολουθεί να προβληματίζει. Οι εμφανίσεις του απέναντι στη Ρόμα και τη Λειψία έχουν ήδη δημιουργήσει ερωτήματα», αναφέρει η Marca που υπογραμμίζει πως η ποιότητά του δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Πάντως, ο Βραζιλιάνος δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της ομάδας του, καθώς έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό τεσσάρων αγωνιστικών. Ως εκ τούτου, αναμένεται να επιστρέψει στη δράση στις 4 Νοεμβρίου, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην Allwyn Arena.

Πηγή: sport-fm.gr

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