«Έσπασε» την σιωπή του ο Βινίσιους: «Όταν έφτασα στην Ρεάλ όλοι με κοροϊδεύανε - Άδικη η τιμωρία»

Ο Βινίσιους Τζούνιορ έσπασε τη σιωπή του και τοποθετήθηκε μετά την ποινή αποκλεισμού τεσσάρων αγωνιστικών που του επιβλήθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

«Θεωρώ ότι η τιμωρία ανακοινώθηκε σε ακατάλληλη χρονική στιγμή. Είχαν ολόκληρη την ημέρα στη διάθεσή τους για να εκδώσουν την απόφαση, όμως εγώ ενημερώθηκα μόνο όταν έφτασα στο γήπεδο.

Ο κανονισμός είναι καινούργιος και οι άνθρωποι της La Liga έρχονται πάντα για να μας εξηγήσουν τις νέες διατάξεις, αλλά αυτή τη φορά δεν μας εξήγησαν τη συγκεκριμένη. Δεν έχω ασκήσει ποτέ βία σε άλλον ποδοσφαιριστή. Δέχομαι αρκετά φάουλ και μία κίτρινη κάρτα είναι πάντα αρκετή για μένα», τόνισε αρχικά.

Αφού αναφέρθηκε στην τιμωρία του, ο Βραζιλιάνος μίλησε για την αγωνιστική του κατάσταση, ασκώντας παράλληλα αυτοκριτική. Ο διεθνής εξτρέμ ήταν ειλικρινής σχετικά με την απόδοσή του: «Είναι φυσιολογικό. Ήμουν θυμωμένος μετά την αλλαγή μου, γιατί θέλω πάντα να βρίσκομαι στο καλύτερό μου επίπεδο και να βοηθάω την ομάδα. Οι αλλαγές διαφοροποίησαν την εικόνα της ομάδας. Ο Έντρικ άλλαξε τη δυναμική και ήταν ο καλύτερος παίκτης.

Ο Κάρλος αγωνίστηκε για λίγα λεπτά, αλλά κατάφερε να σκοράρει. Είμαι θυμωμένος με τον εαυτό μου επειδή δεν έπαιξα όσο καλά θα ήθελα. Στο τέλος, ο Βίνι πάντα επιστρέφει και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα το κάνω και τώρα».

Ο Βινίσιους αναφέρθηκε επίσης στις αποδοκιμασίες των φιλάθλων της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», τις οποίες αποδέχθηκε χωρίς να δημιουργήσει ζήτημα. Παραδέχθηκε ότι δεν του αρέσουν, ωστόσο έδειξε σεβασμό προς τον κόσμο της ομάδας.

«Οi αποδοκιμασίες σίγουρα δεν με βοηθούν, αλλά ο κόσμος πληρώνει για τα εισιτήριά του. Παίζουμε καλύτερα όταν έχουμε τους φιλάθλους στο πλευρό μας. Ο Τζουντ παίζει καλύτερα, ο Μπαπέ παίζει καλύτερα, εγώ παίζω καλύτερα… Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να αποδοκιμάζουν εμένα, επειδή βρίσκομαι εδώ περισσότερο και είμαι ένας από τους αρχηγούς», ανέφερε.

Στη συνέχεια, έστειλε το δικό του μήνυμα: «Θα επιστρέψω. Όταν ήρθα εδώ σε νεαρή ηλικία, πολλοί γελούσαν μαζί μου, όμως τελικά έχω πετύχει περισσότερα από 100 γκολ με τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Αναφορικά με την αίσθηση ότι βρίσκεται στο στόχαστρο των οπαδών των αντιπάλων και των διαιτητών, ο Βραζιλιάνος δήλωσε: «Οι οπαδοί πρέπει να με αποδοκιμάζουν, γιατί βρίσκομαι εδώ για να σκοράρω απέναντι στις ομάδες τους. Δεν καταλαβαίνω, όμως, τους διαιτητές.

Έχω δει ένα στατιστικό που αναφέρει ότι έχω κερδίσει 500 φάουλ, αλλά έχω προκαλέσει μόλις πέντε κόκκινες κάρτες και δεν ξέρω πόσες κίτρινες, ενώ οι κίτρινες κάρτες καταλήγουν πάντα στον Βίνι. Δεν το καταλαβαίνω. Πρέπει να προστατεύουμε τους ποδοσφαιριστές που κάνουν διαφορετικά πράγματα, όπως ο Λαμίν στη Μπαρτσελόνα ή ο Χούλιαν στην Ατλέτικο».

🎙️Vinicius salió a zona mixta en el Stadio Olímpico. Aseguró que volverá su mejor versión y que los “pitos” del Bernabéu no ayudan, pero que pueden opinar lo que quieran. Además, todo OK con Mou esta temporada. @realfrance_fr https://t.co/JwXg6iClEb — Damián (@damiancasol) October 14, 2026

🗣️ VINICIUS: "¿LA SANCIÓN? CON VINI TODO ES FÁCIL; LOS OTROS EQUIPOS Y LA PRENSA DIRÁN QUE ESTÁ BIEN..." "NO RECUERDO A NINGÚN JUGADOR QUE HAYA SIDO SANCIONADO CON 4 PARTIDOS POR TIRAR DEL PELO A OTRO..." https://t.co/iZMurWrbdP — Diario AS (@diarioas) October 14, 2026

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